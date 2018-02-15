林佳龍出席以色列全球市長會議 美國媒體矚目

2018年02月15日 20:26 中時 馮惠宜

第32屆以色列「全球市長會議」於2月11日在耶路撒冷市政廳登場，台中市長林佳龍與全世界超過35座城市市長齊聚一堂，促進城市交流。由於林市長是會中少數的東方臉孔，特別受到矚目。美國巴爾的摩「猶太生活網」報導中特別提及林佳龍，第一次率團到以色列參加盛會，希望與各國市長尋求更多的良好交流機會。林市長預定台灣時間15日晚返抵國門。

美國巴爾的摩猶太生活網報導此次以色列「全球市長會議」，文中指出，來自世界各地城市的市長，多為首次齊聚耶路撒冷，來自台灣台中市的市長林佳龍也是第一次率團來到以色列，希望與各與會市長進行良好的互動與交流。

台中市府表示，林佳龍為此屆大會少數東方臉孔，特別醒目，不少與會的市長主動與林市長交換名片、互相交流，展現友好城市外交。

「全球市長會議」是由以色列外交部、以色列地方政府聯合會(Federation of Local Authorities in Israel)、美國猶太人議會、美國世界猶太人理事會共同舉辦，本次會議主題圍繞在智慧、永續與安全之城市建構，並透過創業創新，以21世紀尖端城市發展為目標。

林佳龍此行除參加全球市長會議，也參訪AI人工智慧、自動駕駛、新創公司，盼建立產業交流橋樑，由於今年11月台中世界花博將正式開幕，林佳龍也拜會以國國會副議長暨友台小組主席夏伊(Nachman Shai)，就台中與以色列各領域合作熱烈討論，並邀請其參觀台中花博。林佳龍預定15日晚飛抵台灣，16日起則展開一連串的新春發送小紅包活動。

(中時)