林佳龍出席以色列全球市長會議 美國媒體矚目

林佳龍出席以色列全球市長會議

友善列印
中時

第32屆以色列「全球市長會議」於2月11日在耶路撒冷市政廳登場，台中市長林佳龍與全世界超過35座城市市長齊聚一堂，促進城市交流。由於林市長是會中少數的東方臉孔，特別受到矚目。美國巴爾的摩「猶太生活網」報導中特別提及林佳龍，第一次率團到以色列參加盛會，希望與各國市長尋求更多的良好交流機會。林市長預定台灣時間15日晚返抵國門。

美國巴爾的摩猶太生活網報導此次以色列「全球市長會議」，文中指出，來自世界各地城市的市長，多為首次齊聚耶路撒冷，來自台灣台中市的市長林佳龍也是第一次率團來到以色列，希望與各與會市長進行良好的互動與交流。

台中市府表示，林佳龍為此屆大會少數東方臉孔，特別醒目，不少與會的市長主動與林市長交換名片、互相交流，展現友好城市外交。

「全球市長會議」是由以色列外交部、以色列地方政府聯合會(Federation of Local Authorities in Israel)、美國猶太人議會、美國世界猶太人理事會共同舉辦，本次會議主題圍繞在智慧、永續與安全之城市建構，並透過創業創新，以21世紀尖端城市發展為目標。

林佳龍此行除參加全球市長會議，也參訪AI人工智慧、自動駕駛、新創公司，盼建立產業交流橋樑，由於今年11月台中世界花博將正式開幕，林佳龍也拜會以國國會副議長暨友台小組主席夏伊(Nachman Shai)，就台中與以色列各領域合作熱烈討論，並邀請其參觀台中花博。林佳龍預定15日晚飛抵台灣，16日起則展開一連串的新春發送小紅包活動。

(中時)

賴揆訪海巡野柳安檢所 婦大呼：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。