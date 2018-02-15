主播林嘉源過年玩牌沒輸過 鬆口獨家秘訣

2018年02月15日 20:47 中時電子報 蔡曉婷

林嘉源介紹麻油雞燉飯食材。（圖／中天提供）

林嘉源用鑄鐵鍋做出麻油雞燉飯。（圖／中天提供）

今(15日)農曆除夕，許多民眾圍爐吃完年夜飯後，總習慣和親友聚集小賭怡情，中天主播林嘉源則難得分享招財秘方，笑說：「我每次玩撲克牌前都會先在嘴裡唸一段財神的『心咒』，就是因為有唸這段心咒，所以幾乎從來沒有虧錢過。」

每逢過年林嘉源也會和家人一起玩撲克牌熱鬧一下，信奉藏傳佛教的他習慣在碰牌前會默唸一段財神的「心咒」，因此從未慘賠，不過，他也坦言自己沒虧錢其實也沒賺錢，因為信仰不能保佑人賺錢，所以他的偏財運一向也很普通，買刮刮樂最多只中過1000元，如果想把中獎的獎金再拿去翻本，最後都會輸光光，所以過年小賭真的只是娛樂性質而已。

林嘉源因為工作關係，已經連續很多年沒回嘉義老家過年，他透露爸媽很高興今年一家人終於能團圓，除了圍爐吃年菜，他也很期待回家鄉大啖美食，並大力推荐到嘉義一定要至圓環吃「古早味早餐」，林嘉源說：「小時候住在北部，早餐都是吃美而美早餐店，以為早餐就是吐司、漢堡這些東西，直到有一次跟爸爸一起回嘉義，他帶我去吃早餐，結果吃的居然是米糕和柴魚湯，從來沒想過早餐可以吃這一味，重點是超級好吃的！」

林嘉源也大方分享自己的招牌菜，便是美味的「麻油雞燉飯」，補身又暖心，菜名聽起來好像「很威」，可是做起來真的不困難，他也透露，做這道菜的祕訣就是一定要買「帶骨土雞腿肉」，才能把雞骨頭中的鮮味帶出來，林嘉源說：「照著我的食譜做，備料10分鐘，煮的過程10分鐘，再悶10分鐘，30分鐘就可以上桌。」他也信誓旦旦的保證，親戚朋友吃了一定會很滿意，因為這一道真的是他的拿手菜，從來沒有失敗過。

Tips

「麻油雞燉飯」食譜

食材：雞腿肉 1隻、雞翅2隻、乾香菇5朵、老薑片數片、枸杞適量、米3杯

製作方式：

步驟1>先將雞肉川燙去血水

步驟2>香菇泡水切小片、老薑切片、枸杞以清水沖洗乾淨備用

步驟3>開火加熱鑄鐵鍋，放入適量炒菜油，放入老薑片煸出香味

步驟4>加入香菇拌炒及醬油膏 1匙，再放入雞腿肉、雞翅及少量米酒拌炒

步驟5>再放入醬油膏2匙、麻油3匙拌炒

步驟6>先將半熟雞肉撈出，同鍋放入3杯米、3杯水，並將撈起的雞肉放在上面

步驟7>蓋上鑄鐵鍋蓋，開中火煮至冒煙，再轉小火煮9-10分鐘關火

步驟8>悶煮10分鐘，起鍋前放入枸杞即完成

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)