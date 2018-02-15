王菲飄仙氣凍齡登春晚 那英一開口爆抬頭紋

網虧那英臉上細紋明顯。（圖／取自娛史通鑒微博）

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中時電子報
王菲臉上近看有些細紋。（圖／取自娛樂給我五微博）
王菲禮服飄仙氣，那英選穿俐落黑白禮服。（圖／取自春晚微博）
網友挖出兩人20年前表演截圖。（圖／取自新浪娛樂微博）
王菲、那英表演引發熱議。（圖／取自春晚微博）
2018中央電視台春節聯歡晚會。（影音／取自CCTV春晚Youtube）

天后王菲、那英相隔20年後，今(15日)再度攜手登上央視《春晚》舞台，稍早王菲以一襲藕紫色雪紡禮服現身，仙氣四溢，而一旁那英則是束起頭髮，選穿黑白相間的俐落禮服，只是歲月依舊在兩人身上留下了些痕跡，王菲近看眼周和嘴角有些細紋，那英則是一開口就爆抬頭紋，挨酸：「論醫美的重要」。

王菲、那英20年前首度在《春晚》合體演唱《相約98》，今年兩人再度同台，帶來親自填詞的新曲《歲月》引發話題，稍早兩人表演完後，網友褒貶不一，有人拿20年前後的照片對比，虧：「歲月真是把殺豬刀」，但也有人覺得兩人的打扮越來越有韻味，直言：「沒有什麼超越不超越的」。

雙天后的表演結束後，在網上引發話題，還有人笑王菲所戴的手套像清潔手套，貼出網拍截圖說：「天后王菲同款截圖，買得起」，至於歌聲，有人認為王菲和那英的歌聲是整場聽下來最出眾的，但也有人質疑兩人對嘴，並評王菲歌聲已不像以前那般空靈或黃鶯出谷。

網友虧王菲像戴清潔手套。（圖／取自大聖打娛微博）
竇靖童力挺媽媽演出。（圖／取自Leah童Dou微博）

而對於網上熱議，王菲女兒竇靖童稍早在微博曬出自己小時候指著王菲的照片，打趣說：「看見沒，這是我媽，牛逼不？」笑翻網友回應：「哈哈哈今天晚上您的媽媽也是超美超仙的！」、「竇靖童在春晚段子手中層層突圍或成最大贏家」、「哈哈哈，你媽真的好棒，超厲害」。

(中時電子報)

央視春晚直播看這裡
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