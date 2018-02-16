老佛爺她吃什麼？清宮年夜飯特色

2018年02月16日 12:01 中時電子報 李靖棠

除夕年夜飯，是中國傳統農曆年節日內最重要的一一餐，以外族入主中原的清朝也不例外。過往一向給外人神秘色彩的清宮，皇帝與后妃究竟怎麼吃年夜飯，就讓我們從清末主掌朝政多年的「老佛爺」慈禧太后身上，看看清宮繁雜且鋪張的除夕夜與年夜飯排場。

根據慈禧太后身邊的御前女官裕德齡所著的回憶錄《我在慈禧身邊的日子》記載，清宮每年的過年會從打掃和祭祀儀式開始，除夕之前必須完成各種雜務，並由太后帶領后妃和宮中人員親手製作年糕、椰棗和各種擺飾，農曆新年前一星期就暫停處理朝政。

掛爐烤鴨也是清宮年夜飯的美味佳餚之一。（圖/中央社）

年三十當天更召集一批皇族宗親的福晉與格格等人進宮，一同切菜、包餡和捏餃子，由於清宮過年有禮佛習俗，餃子必須是素餡的。素餡的餃子以乾菜為主，有長壽菜、金針菜、木耳，輔以素三鮮：蘑菇、筍絲、麵筋。

等到除夕夜當天，豐盛的年夜飯陸續上桌，從清穆宗同治皇帝即位第一年的年夜飯紀錄可看出其菜色，包含取其「萬年如意」的大碗菜四款：燕窩金銀鴨子、燕窩三鮮肥雞、燕窩鍋燒鴨子、燕窩什錦雞絲；燕窩溜鴨條、鴿蛋、雞絲翅、溜鴨腰；碟菜四款—燕窩炒爐鴨絲、炒野雞爪、小炒鯉魚、肉絲炒雞蛋；片盤二品—掛爐鴨子、掛爐豬；餑餑二種—白糖油糕、如意卷，以及燕窩八仙湯。但即便再美味，太后與皇帝都僅能淺嘗三口，落下菜餚將作為恩賞賜給當年有功之臣子或宗室。

清宮內也有「守歲」的習慣，裕德齡在其書中寫道，女官和宮女在除夕夜都會拿到老佛爺的「壓歲錢」：一只裝有銀子的金絲線紅色荷包。並在唱戲和各種遊戲之間度過除夕夜，宮女們會和太后玩骰子，故意放水讓老佛爺開心，最後在離席前就會將她贏得的銀子賞賜給這些宮女和女官。並在年事已高的太后在年初一醒來時，端上象徵「平安」的蘋果、「長壽」的常青果和「萬象更新」的蓮子心討她歡心。

(中時電子報)