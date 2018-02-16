特別年夜飯 毛澤東在故宮宴請末代皇帝溥儀

年輕時仍是小皇帝的溥儀（圖左），與老年成為平民後的溥儀（圖右）。（圖/新華社、鳳凰網）

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中時電子報

「勝者為王、敗者為寇」，中國歷史上歷朝末代皇帝的下場多半不好，但對於3歲被扶持登基的清朝末代皇帝溥儀而言，人生經歷三大階段的大起大落，最終獲得善終飴享天年，也讓他成為中國近代史上最特殊的一位。幼年時期在紫禁城度過多次年夜飯的他，卻在1962年迎來人生一大翻轉，由當時的大陸國家領導人毛澤東，在中南海內，以「主人」的身份邀請他來共進年夜飯。

剛剛擺脫三年自然災害的大陸，毛澤東於1962年春節前夕，廣邀在全國政協文史資料研究委員會工作的溥儀，以及章士釗、程潛、仇鼇、王孝範4位黨外民主人士，一同前來中南海吃年夜飯。毛澤東還語帶神秘地表示，「今天還有一名特別的客人，你們很多人應該都知道他，他曾經是你們所有人的『上司』。」等到溥儀走入頤年堂的大客廳，大夥兒才知道原來特別的客人就是前清遜帝溥儀。

回歸平民身份，溥儀（圖右）與妻子李淑賢（圖中央），和時任總理的周恩來（圖左）會面。（圖/新華社）

互相打招呼後，毛澤東引領眾人入座大圓桌，伙房在當時困難的糧食條件下，勉強為主席擺出一桌「年夜飯」宴客。不但沒有毛本人最愛的紅燒肉，桌上的菜盤也多是辣椒、苦瓜、豆豉等小菜，配上大米飯和饅頭，加上一瓶葡萄酒，就成為這個「特別年夜飯」的全貌。得知溥儀生活拮据，毛還特別讓章士釗從他的稿費中撥款，資助溥儀的生活；並特別提醒「末代皇帝」應盡早再婚，但必須慎重考慮選擇。

戰後被引渡回大陸受審的溥儀（圖左下）。（圖/新華社）

吃完年夜飯後，毛澤東熱情地與溥儀等客人合影留，毛更要求單獨跟溥儀再照一張合影，當溥儀站好位置後，攝影師便按動了照相機的快門。站在一旁的章士釗笑道：「這張照片的名稱應叫『開國元首』與『末代皇帝』合影。」一句話說得毛澤東等哈哈大笑，溥儀則不好意思地擺了擺手，也讓這個特別的時刻在笑聲中落幕。

(中時電子報)

文章來源：1962年毛澤東請溥儀吃年夜飯並拿稿費接濟他

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