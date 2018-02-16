選舉投票前的反轉大戲 陸網友：台灣人沒搞清楚兩件事

2018年02月16日 07:10 中時電子報 陳怡文

大陸網友在《天涯論壇》中發文詢問「2018又要選舉，綠綠為台灣還有多少吸引力」？台灣人是否會用選票教訓民進黨？但有網友在下方留言表示「多此一舉的問卷。」歷經了兩顆子彈、子瑜道歉、高雄走路工、興票案等等，你覺得台灣人對於投票前夜上演的反轉大戲是成熟了，還是更加愚蠢了？

在「民進黨會大勝嗎？」投票中，有高達64%(559票)認為會「壓倒性勝利」，相反「大敗而歸」的只有6%(60票)。有網友表示那個台版「神諭」在周子瑜道歉後，悲憤要教訓國民黨並惡狠狠地向大陸網友發誓，一定要讓中國人接受沉重的代價，他的智商成功歸零，因為包括他在內的台灣人沒有搞清楚兩件事：一、他們是自己投票後果的承擔者；二、選舉投票前夜的反轉大戲永遠沒印象。

台灣選舉前歷經了兩顆子彈、子瑜道歉、高雄走路工、興票案等等，你覺得台灣人對於上演的投票前夜的反轉大戲是成熟了，還是更加愚蠢了？其他網友則表示「肚子扁扁也要挺扁。台灣人的記性不過三分鐘。」、「算了吧，選舉時只要綠再把228的剩菜剩飯拿出來回一下鍋，灣灣們肯定還是含淚吞下肚」、「每次選舉都把228的大便糊KMT一臉，適當時候再來一句大陸無理打壓，最後嚎一嗓子正名制憲，綠帽黨就這三把刷子」。

(中時電子報)