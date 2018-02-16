國民黨2018若拿下雙北、台中 2020勝算是...

2018年02月16日 10:00 中時電子報 謝雅柔

蔡英文總統民調不佳，2018地方選舉民進黨面臨挑戰。有網友在論壇中提及，國民黨很有可能2018拿下雙北跟台中。該網友問「這樣kmt選2020選總統會有勝算嗎？」底下回應熱烈。

總統蔡英文自上任以來，多項政策惹議，使民調不斷下探。蔡英文曾說她知道自己民調下滑，夜闌人靜的時候，也曾想過自己是否還要繼續堅持改革，但她決定，她要做過去總統不敢做的事，與不敢付出的政治成本，改革仍會堅定推動。

隨著2018選戰腳步接近，有意參選者紛紛掛上看板打知名度。放眼目前民進黨縣市長和議員參選人，在選舉文宣上幾乎看不到與蔡英文的合照。其原因恐是蔡英文民調低，對選舉沒有加分的效果。

有網友在PTT發文指出，國民黨很有可能2018拿下雙北跟台中，台北市如果深綠不投柯，加上中間選民出一張嘴，不去投票，柯可能會輸，而新北市國民黨必贏，台中則以盧秀燕贏面大。該網友問，「這樣國民黨選2020選總統會有勝算嗎？」

許多網友則回應表示「當然會有勝算啊」、「拿下雙北+台中的話，2020DPP大概就不是蔡選了」、「我覺得只有新北比較高機率 其他兩個有點難」、「dpp這次澎湖、宜蘭、嘉義市都會丟」、「我覺得DPP還是優勢很大，DPP支持者信仰比較夠，估計DPP各地都還是會險勝」、「目前情勢來看 KMT只有新北穩，桃園、台中還沒到翻盤的地步」、「個人是看好2018 KMT即將再起」、「我只覺得kmt還是只能險險地保住新北而以」。

(中時電子報)