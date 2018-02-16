台灣人到底有多愛日本 網友說...

圖為觀光客赴藥妝店消費。(圖/中時資料照)

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中時電子報

台灣人到底有多愛日本？有網友指出，台日貿易逆差一年高達兩百億美金，相當於6300億台幣，如果加上觀光逆差一千億台幣這就已經是七千億台幣了。該網友說台灣2018國防預算也才3278億，「台灣人每年用來養國軍的錢，還不如拿來貢獻日本的一半」。該文一出便引來諸多網友議論。

有網友在PTT問及，「台灣人到底有多愛日本？」該網友說日本是我第三大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，而臺灣則是日本第四大貿易夥伴，雙方2016年貿易總額為602億美元，而我國貿易逆差210.9億美元。「你如果不知道這是什麼概念，那我順便告訴你。3.2億人口的美國，一年對日本的貿易逆差也才七百億美金」。

該網友說難怪安倍晉三一天到晚要說台日友好，每年進貢七千多億台幣給日本，台日怎麼會不友好。該網友稱美國3.2億人口，貿易逆差700億美金，川普就要跳腳了。台灣0.23億人口，貿易逆差210億美金，小英說不開放日本食品不行」。 該網友最後也直呼「這邏輯我看不太懂，台灣人到底有多愛日本阿...」。

有網友回應表示「一些在臺灣會是沒什麼的景點 他們就能包裝規劃到讓遊客 前往」、「重點是在這巨大貿易逆差下 小英政府居然沒想要減少逆差，反而想要開放更多日本食品來增加逆差」、「其實日本人很愛來台灣玩 只是遠不如台灣人去日本的積極」、「台灣對日的貿易逆差是無法縮減的，因為機器設備和關鍵零組件幾乎都靠日本供應。光「國產車」一年就不知道貢獻多少」、「不得不說日本確實好玩又先進跟台灣完全不同檔次」、「自由市場經濟的順逆差硬要套在媚日的邏輯是耍蠢嗎？」、「同事一年貢獻日本旅遊30萬，是我八個月薪」。

此外，也有網友指出，產品品相就是日本>台灣>中國，台灣的東西除了半導體外，沒什麼能直接賣到日本，而半導體在日本受到三星更大的挑戰。相對的，日本之於台灣，就像台灣之於中國。日本也給了台灣不少工作機會與技術轉移，台灣則是到中國設廠尋求代工。你聽過Canon帶起潭子工業區精密光學，三大車廠，松下、日立、林內等牌子都可以搞「國產」。中國除了拿錢挖技術外，留了什麼給台灣。該網友說中國與日本，究竟哪國真正留在台灣的錢or利益比較多，似乎不是順差逆差這麼絕對。該名網友的回應也引來熱議。

(中時電子報)

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