年節零食熱量Top10排行榜 最容易爆表的是它

年節零食中，堅果類熱量偏高。(圖/達志影像)

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過年期間免不了吃一些零食，一不小心就會攝取過多熱量。(圖/尉遲佩玉攝)

過年期間除了豐盛的年菜，常不知不覺吃下一堆零食，別以為體積小的零嘴就不肥，一包吃下肚，熱量很容易爆表。營養師公會全國聯合會理事長金惠民指出，過年常見零食中，堅果類熱量偏高，其中開心果熱量最高，吃下30顆等於喝下1湯匙的油！18顆的杏仁果，熱量等於半碗白飯；15公克的魷魚絲也相當於一大湯匙的鮮奶油。

年節零食熱量Top10排行榜。(製表/尉遲佩玉)

金惠民說，一包100公克的開心果熱量高達602大卡，要跑步1個多小時才能消耗完，1包約200公克的仙貝或瓜子約含1100大卡，要跑上3個小時才可消耗掉這些驚人的熱量。

過年常見零食中，堅果類熱量偏高，其中開心果熱量最高。(圖/尉遲佩玉攝)
過年常見零食中，堅果類熱量偏高。(圖/尉遲佩玉攝)

衛生署國民健康局表示，以60公斤的成人為例，額外攝取零食超過300大卡，需快走55分鐘、或慢跑36分鐘才能消耗掉，因此過年期間，每天光是吃下800大卡熱量的零食(不包含正餐)就可增加1公斤，但運動半小時也只能減掉30至40大卡的熱量。

提醒民眾，儘量挑選原味、天然，例如非油炸、非醃漬的食物；果乾類則以純粹的乾燥水果為佳，添加物越少越好。否則6天年假下來，如果不加以節制，保證會肥上2至3公斤。

(中時電子報)

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