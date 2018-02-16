專訪(下)／「全民男友」陳彥名開出擇偶條件 心儀對象最哈「她」

「愛笑的人運氣不會變差」，是陳彥名想傳遞給粉絲的正面能量。(圖/陳咸任攝)

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中時電子報

陳彥名靠著演出BL劇走紅，但粉絲都知道他私下力挺婚姻平權，去年同志大遊行時，也親自到場支持，因此深受同志群族喜愛，更有「同志新男神」封號，但也讓外界質疑他的性向，對此陳彥名表示「人生來性向都是中性，未來偏向哪邊不確定」，這是否暗示有可能喜歡男生?他表示「未來的事很難說」，但現在喜歡的仍是女生，沒有把話說死，談到喜歡的女生類型，他開出「單眼皮、鬼靈精怪」二條件，在旁的經紀人也爆料，他相當欣賞金馬影后周冬雨，在去年擔任金馬先生時，一直期盼能與女神合照留念，未料屢次擦身而過，回想起來仍覺得很嘔。

陳彥名舉辦首場見面會，吸引大批粉絲到場支持。(圖/陳彥名經紀人提供)

至於私下究竟是怎樣的人? 他表示沒工作時都待在家，自嘲宅味相當重，但其實他可是暖男一枚，有時會親自下廚給同事吃，卻被經紀人吐槽做咖哩飯時，馬鈴薯切太大塊導致沒有熟，讓陳彥名當下尷尬不已，不過他表示會增強廚藝，下一道料理將挑戰煎牛排，而熱衷於健身的他，即便通告與通告間僅有幾小時空檔，也不願放過健身的機會，讓經紀人直呼根本是「走火入魔」，不過他透露現在最想做的事情，就是過年回花蓮好好陪伴家人，並為年邁父親好好按摩，來盡自己平時無法盡到的孝道。

新的一年除了有新的戲劇作品問世，經紀人透露將出版在咖啡店打工的寫真實錄，主要是希望藉此觀察形形色色的人，有助於戲劇發揮，陳彥名表示與不認識的人接觸後，體驗到「人跟人之間的相處，其實沒有距離感」，另外他也透露常收到粉絲私訊，表示自己無意間的一席話，會改變他們對事物的看法，也意識到扮演著傳達正能量的要角，就如同自己常說的那句話，「愛笑的人運氣不會變差」。

(中時電子報)

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