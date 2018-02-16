狗來旺！不僅萌 歷屆美國總統養「第一犬」好處多

2018年02月16日 11:00 中時電子報 蔡萱

非典型總統川普的當選為美國政治上投下了震撼彈，他不儘是第一位政治素人也是美國史上最年長、最富有的總統，然而他還創下了另類的「第一」，那就是他是史上首位沒有飼養「第一寵物」的美國總統，第一寵物以往都是白宮攝影師捕捉總統生活的一大亮點，除了搶鏡賣萌以外，第一寵物其實還有實質上的重要性，真的是白宮生活中不可缺少的重要一環。

美國總統飼養寵物似乎已經是不成文的規矩了，這是從開國總統華盛頓(George Washington)就開始的傳統，他一共在白宮內飼養了7隻獵犬。而在他之後的每一任總統都有飼養寵物，種類五花八門，從馬、狗、貓，到雞、蛇、鸚鵡等都有，而最多人飼養的非狗莫屬了！

川普一家還沒有打算飼養第一寵物。(圖/美聯社)

其實白宮第一寵物存在的目的，除了總統本身的喜好之外還有許多功用，首先最顯而易見的就是又萌又好動的動物們，是媒體們喜愛追逐的一大亮點，一來為政治味濃厚的白宮增添輕鬆樂趣，二來期望透過第一寵物讓一般民眾更加貼近總統生活。

再來，第一寵物也是接待外賓的一大利器，有在與外國領袖上談判桌前緩和氣氛的作用，也可以更加貼近同樣喜愛動物的外賓。第三，則是政策的指南，第一家庭飼養寵物是一種愛護動物的宣告，像是沒有飼養寵物的川普，就曾被美國人道對待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)批評，「會對所有動物產生威脅」，當然這主要是和川普的環保政策有關，不過沒有飼養寵物的他在這樣的議題上又看似更加沒有說服力了。

作為美國總統歐巴馬寵物的好處是可以搭乘空軍一號趴趴走。(圖/美聯社)

儘管白宮第一寵物傳統已久，但第一寵物開始成為鎂光燈的焦點可以說是從羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)開始，他一共養了7隻狗，其中最有名的是一隻名叫法拉(Fala)的蘇格蘭梗犬，有一次法拉被滯留在阿留申(Aleutian Islands)群島，羅斯福只能自己派船去把法拉接回。而這件事讓羅斯福備受美國人民的質疑，是浪費了納稅人的錢去接自己的寵物回家，然而愛犬心切的羅斯福在事後演講中回應：「我習慣了你們(競選對手)對我的指責與批評，但是這樣毀謗我的狗，我有權利代表牠表達憤怒」，讓人看見他把第一寵物當作家人愛護。

另外，和寵物感情深切的還有尼克森總統(Richard Nixon)與他的愛犬契克斯(Checkers)，當時尼克森曾發表過著名的「契克斯」演講，表示無論在什麼情況下，他至少會保留一樣禮物，那就是狗狗契克斯。僅管契克斯在尼克森正式入主白宮前便過世，但仍然是尼克森心中的第一寵物。

老布希總統(George H. W. Bush)及小布希總統(George W. Bush)也都以愛狗聞名，老布希飼養了一隻英國皇家小獵犬米莉(Millie)，是雷根總統的愛犬雷克斯(Rex)的後代。有趣的是，老布希以第一寵物角度所寫的書《米莉的書：獻給芭芭拉布希》賣得比他的自傳還好。另外，米莉在白宮生下了下一代點點(Spot)，之後和小布希重返白宮，成為目前唯一一隻在白宮連任兩屆的第一寵物的狗狗。

蜜雪兒和愛犬波、桑妮。(圖/美聯社)

而歐巴馬(Barack Obama)則是選擇在入主白宮後，為了延續白宮養寵物的傳統以及兼顧女兒的喜好，而先後養了兩隻葡萄牙水獵犬，分別名為波(Bo)及桑妮(Sunny)，牠們都是不折不扣的狗明星，也成功吸引了媒體的目光，搶盡歐巴馬的鏡頭。

無論如何，在總統任期中牠們對主人的幫助有多少，對於入主白宮的第一家庭來說，第一寵物們都是陪伴他們度過任期的好夥伴、忠心的好朋友，牠們也都在主人卸任後跟著回歸普通家庭，但不變的是牠們和主人的深厚情感，而這樣的情誼也是長久以來第一寵物們最吸引大家目光的原因。

(中時電子報)