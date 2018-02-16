來一杯吧！研究發現少量酒精可降低失智風險

2018年02月16日 00:05 中時電子報 盧伯華

許多人在工作忙碌一天之後，喝點酒來幫助放鬆心情並清理思緒。而最新的醫學研究指出，飲酒過量對身體危害已是眾所周知，低劑量的酒精不僅能在心理上發揮鎮靜與安撫作用，生理上也能幫助大腦抑制發炎現象，清除包括與阿茲海默症有關的毒素，不只可以降低失智風險，更有助於大腦健康。

據著名英國期刊《科學報告》(Scientific Reports)一篇研究報告指出，長期攝入過量的酒精會對中樞神經系統產生極不利影響，但是在最新的研究中，已經首次證明低劑量的酒精對大腦健康有潛在的益處，即它能提高大腦清除廢物的能力。

報告說，越來越多的研究顯示低劑量的酒精對健康有益，除了上述對腦部的好處之外，低量飲酒能降低心血管疾病以及多種癌症的風險。

最近低劑量酒精對人體影響的研究重點是針對淋巴系統，相關研究在2012年首次追縱出大腦獨特的清潔過程，發現了腦部是以腦脊液(CSF)帶走腦部組織所產生廢物，這些廢物包括了與阿茲海默氏症和其他形式的失智症相關的蛋白質β澱粉樣蛋白。

後續的研究則指出，我們睡覺的時候類淋巴系統會比平常更活躍，如果患者因中風和外傷導致腦部受損，可以用透過鍛練來改善受傷的腦組織。

報告說，這項新研究是在老鼠身上進行的，在大量酒精與低量酒精對腦部影響的研究發現，長時間暴露在高酒精濃度下的大腦中有較高的炎症痕跡，尤其是在稱為星形膠質細胞中，這些細胞是類淋巴系統的關鍵控制因子。他們還注意到，腦組織過高的炎症現象會損傷動物的認知能力和運動技能。

相對地，攝入低劑量酒精的動物(大約每天兩杯半酒類飲料)顯示出大腦中較少的炎症，而且類淋巴系統在用腦脊髓液從大腦除去廢物的功能上，比完全不攝入酒精的動物狀況更佳。攝入低劑量酒精的動物在認知和運動測試中的表現，也比未攝入酒精的對照組來得良好。

研究人員指出，酒精對淋巴系統影響的數據，與酒精劑量對人體健康與死亡的效應是相符合的，亦即低劑量酒精是有益的，而過量攝入酒精對健康是不利的。

研究的結論表明，低至中度的酒精攝入量確實可以降低失智風險，但長年大量飲酒反而會造成認知能力下降，這項研究指出酒精攝入如何影響大腦，特別是證明了低劑量酒精對改善大腦健康的作用。

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(中時電子報)