剩餘年菜怎麼吃才健康？ 營養師傳授1重點

2018年02月16日 11:01 中時電子報 余弦妙

過年家中都會吃年菜，不免俗的大魚大肉，食物不小心沒吃完隔天想繼續吃，但又想吃的健康一點到底該怎麼做呢？臺大醫院營養師蔡宜玲表示，基本上還是不建議吃隔夜菜，但如果真的要吃，就添加新鮮蔬菜下去一起烹煮，這樣才是最健康吃法。

蔡宜玲指出，大部分還是不建議大家吃隔夜菜，因為食物再次加熱過後營養成分就會流失，甚至也可能會加熱出「致癌物」，因此還是最建議當餐食用完畢，若是你真的不想浪費食物，可以分為以下重點來處理。

海鮮類：沒吃完的魚、蝦、海鮮等，可在隔天加一點蔬菜類，熬煮成清淡的海鮮粥，不僅減緩前一天大魚大肉後的油膩感，也能吃的健康。

乾料類：可像客家小炒一樣，加一起炒一炒，不過這樣也可能會過鹹或過油，可能要多加留意烹調過程要減油減鹽。

肉類：肉類基本上不建議隔餐食用，不過如果真的要食用，可與新鮮蔬菜搭配，添加維生素與纖維質。

過年拜拜的年糕到底該怎麼處理。(圖/shutterstock)

另外，過年都會拜拜的甜年糕、發糕等祭拜食物，應該要盡早食用完畢，先前甜年糕曾發生過食安問題，就是由於甜年糕容易發霉，台灣天氣又潮濕，一旦發霉再吃下肚就容易食物中毒，因此一旦發現有發霉跡象，就必須丟棄別再食用，若是冷凍起來，就應該三個月內食用完畢。

最後蔡宜玲也提醒，過年期間不免都會吃到高油高糖的食物，糖尿病患者應多多注意，若是怕自己會不小心攝取過量糖分，不妨可以拿個小盤子分裝出自己的分量，以免吃過量。

(中時電子報)