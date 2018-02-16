下水餃 大陸4年造艦壓倒法國海軍

2018年02月16日 07:11 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中國大陸造艦速度被稱「下水餃」，其軍事效應正逐漸發生。美國國際戰略研究所(IISS)倫敦分部編制的《世界各國國防預算年度報告》中稱，中國大陸正在建造大量軍用飛機和艦艇，近4年來建造的艦艇的總排水量遠遠超過現代化的法國海軍。而自2000年以來，中國就在建造比日韓印三國戰艦數量總和還要多的護衛艦、巡洋艦、驅逐艦和潛艇。

根據維基百科資料，法國海軍目前擁有一艘戴高樂號航空母艦，三艘西北風級兩棲突擊艦﹑一艘「閃電級」兩棲船塢運輸艦 ﹑兩艘區域防空型地平線級驅逐艦，4艘5700噸阿基坦級一等護衛艦（計劃建造11艘，9艘反潛型，2艘防空型），5艘拉斐特級護衛艦，6艘花月級護衛艦，4艘彈道飛彈凱旋級核潛艇和六艘紅寶石級攻擊核潛艇，組成法國海軍主要的作戰部隊。而中國大陸4年造艦艇的總排水量超過法國海軍，難怪《世界各國國防預算年度報告》的起草者認為，中國有能力將艦隊部署在遠離自己邊界的地方，甚至歐洲。

IISS的報告並指出，「中國打算在2020年時讓殲-20隱形戰機服役。如果這成為事實，美國可能就會失去對隱形戰機使用的壟斷地位，另外，在今年，一種擴大了作戰半徑的空對空導彈也會進入部隊服役。這種導彈將配備相控陣雷達系統，這意味著中國將成為能將該系統與空對空導彈兼容的少數國家之一。」這款空對空導彈即是「霹靂-15」，在去年11月成功射中一架無人飛機。殲-20隱形戰機也懸掛該款飛彈。外媒形容該款飛彈有如「戰機殺手」，比美國的響尾蛇飛彈更先進，可威脅美國尖端隱形戰機F-35。

(中時電子報)