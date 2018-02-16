大龍峒保安宮抽國運籤 整體運勢佳

2018年02月16日 01:40 中時 張潼

大龍峒保安宮的國運籤。（杜宜諳攝）

台北市大龍峒保安宮董事長廖武治依往例，在除夕夜抽出4支公籤，代表新年國運以及商業、農牧、漁業等行業的運勢。（杜宜諳攝）

台北市大龍峒保安宮董事長廖武治依往例，在除夕夜抽出4支公籤，代表新年國運以及商業、農牧、漁業等行業的運勢。（杜宜諳攝）

台北市大龍峒保安宮依往例，在除夕夜抽出4支公籤，代表新年國運以及商業、農牧、漁業等行業的運勢。保安宮董事長廖武治表示，今年4支籤都不錯，新年歲君（整體運勢）與去年相比也是中上接近上籤，國運應該會更好。

保安宮除夕夜徹夜開放民眾參拜，香火十分鼎盛、即使夜深信眾仍絡繹不絕。祈福撞鐘儀式之後，舉行新春賀正法會，並抽出「公籤」，包括新年歲君（整年運勢）、生理（商業）、五谷（農牧）、海冬（漁業）等4支籤。

今年抽出的新年歲君是第59首籤詩，「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚。誠心自有真神在，誰道虛空無報應。」商業是第37首，「匣中寶鏡掛高臺，今日欣逢匣正開。不管人間分萬類，一時廣照在東來。」農牧第7首，「枯木庭前欲長芽，金刀為剪不放花。誠心自有誠心報，莫作當時酒價賒。」漁業則是第17首，「災不厭禳禳自消，禍因作福福宜生。神前旦夕焚香叩，萬事自然保安寧。」

廖武治表示，這4支公籤基本上代表運勢都不錯，例如歲君講整體運勢，只要有誠心、誠意，就會有好的果報，這是很好的籤；做生意的籤詩有寶鏡打開，且不管人間是否有不好的事情，都會旭日東昇；農業的籤詩第一句就是枯掉的樹木長芽，這也是很好的現象；另外，漁業的籤詩與去年抽到的歲君一樣，指災難不需要特別消災，會自然消滅，整體看來運勢都很好，民眾可以在自己的崗位上努力奮鬥。

媒體詢問，去年歲君被解讀為「中上籤」，那與今年相比，哪一年的運勢較佳？廖武治說，今年的籤也接近上籤了，兩者沒有差很多，且應該還會更好。

(中時)