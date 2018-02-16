董雲裳： 美國是太平洋強權 不會接受中國企圖在亞洲取代美國

2018年02月16日 01:33 中時 江靜玲

美國總統川普國務院東亞事務助理國務卿提名人董雲裳（Susan Thornton）今天在表示，亞太地區保持穩定和繁榮，對美國的利益至關重要；美國是太平洋的強權，並將繼續致力於這一點，不會接受中國企圖在亞洲取代美國，威脅該地區的其他國家。

美國聯邦眾議院15日舉行3名國務院資深官員提名聽證會。未來將主司亞太事務實的董雲裳在書面證辭中指出，亞太地區顯然將成為美國未來福祉和繁榮的關鍵， 但是亞太地區存在非常實際的安全和經濟挑戰，包括北韓的威脅持續增加，中國的崛起，緊張局勢和極端主義呈上升趨勢，

面對中國崛起中國，董雲裳表示，川普政府已表明希望與中國建立富有成效的關係，中美必須致力管理和解決分歧。 然而，美方也同樣清楚，「我們不會接受中國企圖在亞洲取代美國，威脅該地區的國家。」

她表示，如果國際體系讓中國持續崛起，那麼中國就必須遵守規則和標準，不得欺凌或威脅其他國家，且應被視為平等參與者。

董雲裳說，川普政府正努力通過印太戰略擴大和深化整個地區的夥伴關係，以確保各國獲得支持可在不受到壓力下，自行作出決定；美國也繼續優先考慮「亞太經合組織」(APEC)的工作，促進高標準和公平貿易，並支持以東盟為中心的地區建設。這些是東亞和平與安全的基礎。

她表示，美國是太平洋的強權，並將繼續致力於這一點。在回覆眾議員有關中國詢問時，董雲裳相信中國在南海企圖持續擴張其勢力，美國必須透過外交和其他不同管道反擊中國。

董雲裳為職業外交官，曾分駐台灣和北京，熟悉兩岸事務實。歐巴馬政府卸任前擔任首席亞太副助卿，前亞太助卿羅素離職後董雲裳任代理亞太助卿，並深獲國務卿提勒森信任與重用，但白宮對董雲裳扶正，一直有異議。

過去一年多來，董雲裳是否能獲得提名一直被視為提勒森與白宮關係的指標。董雲裳若通過任命，除被視為建制派的勝利外，她並將是國務院百年來首位女性亞太助卿。

(中時)