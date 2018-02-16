董雲裳： 美國不承認台灣是獨立國家 政策是不把中華民國國旗放在美官網站

2018年02月16日 01:39 中時 江靜玲

美國國務院東亞事務助理國務卿提名人董雲裳今天表示，美國不承認台灣是一個獨立的國家，也不承認中華民國（ROC）是一個與美國有官方關係的國家，「我們的政策是不把中華民國的國旗放在美國官方網站上。」

董雲裳是在共和黨眾議員魯比歐（Marco Rubio）今天在眾院外委會提名聽證會上詢問她是否知道美國國務院官方網站上的台灣國旗消失的事時，做以上表示的。

董雲裳說，她注意到這件事，這是網站上的旅行諮詢部分，她的了解是這是由於網站新合約的關係，「我們的辦公室並未看到」。

魯比歐說，但中華民國國旗從美官網消失。董雲裳回說，美國不承認台灣是一個獨立的國家，也不承認中華民國（ROC）是一個與美國有官方關係的國家，「我們的政策是不把中華民國的國旗放在美國官方網站上。」

魯比歐追問，但中華民國國旗曾在國務院網站上，「舊的網站上有，但新網站上沒有」，這是新合約的問題嗎？

董雲裳說，她不確定那是那一個網站，魯比歐提高聲音說：「www.state.gov」（美國國務院官網）。

董雲裳表示，「不放置台灣國旗，這不是一個新的政策。」。

魯比歐展示出準備的兩個列印圖表說，「底線是，原本有台灣國旗，現在沒有」；「這是一個改變，有人把(中華民國)國旗拿掉了」

魯比歐接著問董雲裳是否鼓勵美國資深官員到台灣訪問與台灣資官晤面。董雲裳說，美國在基於三公報和「台灣關係法」上與台灣間有往來頻繁，台美經貿關係也十分重要，也鼓勵台美持續互訪。

眾議員夏馨在魯比歐質詢後，隨即建議把有關內容列入國會紀錄，包括魯比歐公開展示列印出的原本有中華民國國旗和國旗消失的兩個官方官網圖示。

(中時)