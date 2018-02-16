過年搶便宜！全台10大遊樂園 優惠好康總整理

2018年02月16日 09:01 中時電子報 莊楚雯

農曆春節全家大小難得聚在一起，趁這個時候一起去遊樂園尖叫狂歡，一同製造美好回憶！以下統整全台10家遊樂園優惠好康，用少少的錢爽爽玩一天吧。

1.兒童新樂園

台北市兒童新樂園推出一日票，寒暑假及例假日全票180元，優待票150元，另平日全票120元，優待票只要100元。不止包含入園門票，還可以玩遍園內編號1至13號大型遊樂設施。除此之外園區還有VR虛擬王國、闇地機關城(密室逃脫)等特殊的遊樂設施，一起來尋寶闖關！

2.野柳海洋世界

新北市野柳海洋世界，除夕至初五屬狗的民眾，持身份證就有門票買一送一優惠，每人限一組450元原價全票，與親朋好友一起觀賞海豚、海獅的表演，在全長 100 多公尺的海洋生物展示館，盡覽 200 多種的海洋魚類。

屬狗的貴賓：1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018

3.雲仙樂園

春節期間正逢新北市烏來山櫻花盛開，到 3 月底之前雲仙樂園推出「春櫻一日悠遊券」包含纜車、櫻花餐以及活動三選一 (射箭、漆彈、划船)，一人只要598 元。

4.小人國主題樂園

位在桃園的小人國主題樂園，和「郭元益糕餅博物館」合作，購買小人國門票，可免費參觀郭元益糕餅博物館，要是先購票進入郭元益糕餅博物館，也享小人國門票特價 399 元 (原價 799 元)。

5.六福村

民眾只要穿著紅色、紫色、黃色的衣服，享有優惠價 599 元，下午 1 點後才入園再折 100 元;也可上網訂購「甜蜜情侶套票」999 元，須現場親吻 10 秒才能取票，想省錢也可以找心儀對象親吻十秒，讓戀情更進一步！除了情侶票外，還有「兩大一小家庭票」共 1399 元。

6.小叮噹科學主題樂園

擁有全台首創 750 坪室內滑雪場，春節期間票價由原本的500 元，優待為 350 元。到 2 月 28 日前，當天壽星免費。還有全國第一大的真人夾娃娃機，等你來朝聖。

7.麗寶樂園

初一到初五，10 歲以下小孩免費進場，但需搭配一名購買 750 元的家長入場；持有玉山麗寶聯名卡的卡友，票價優惠為 480 元；以悠遊卡購票，享 650 元優惠。

8.九族文化村

櫻花祭期間搭乘客運「台灣好行」加購日月潭悠遊套票(車票、九族門票、遊艇、纜車)只要1,000元；櫻花祭套票(車票+九族門票)則是900元。

9.劍湖山世界

2/8-2/28現場購票 金爽價699元；持悠遊卡結帳，兩人只要 888 元；用愛金卡嗶卡結帳，兩人套票為 899 元。搭乘台灣好行及台西客運憑當日車票票根可享599元優惠票(原價899元)。

10.義大世界

大年初一到初五，現場購買原價全票899元，可享第2人1折(限以原價全票計，89元)。至107.2.28止，乘坐義大客運至義大世界，持電子票證即享免費搭乘。

(中時電子報)