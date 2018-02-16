初一拜年！北台溫度略降、雲嘉南高屏空品差

今天初一（2月16日）微弱鋒面掠過，北部、東北部天氣稍轉涼，北部高溫25度。（本報系資料照）

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中時電子報
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慶狗年！今（16日）是農曆大年初一，許多人會外出拜年！今年農曆春節多為好天氣，繼昨日嘉義除夕日飆出31.8度高溫後，今天微弱鋒面掠過，北部、東北部天氣稍轉涼，北部高溫25度，中南部依舊多雲到晴，高溫上看28度。另今天雲嘉南、馬祖、金門及高屏空氣品質為「橘色」，請注意。

今、明兩天微弱鋒面掠過及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，北部溫度略降，高溫25度，早晚仍涼，外出要記得保暖！至於中南部維持多雲到晴，南部高溫上看28度。

降雨方面，今天台灣東半部地區、北部山區有局部短暫雨，今傍晚至明上午北部地區亦有局部短暫雨，今日金門、馬祖亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。不過到了初三、初四各地天氣又再度恢復多雲到晴好天氣，今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

另今晚起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；今日東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；請注意。

此外，今天東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

另民眾關心的空氣品質，今天雲嘉南、馬祖、金門及高屏空氣品質為「橘色」；北部、竹苗、中部為「普通」；澎湖、宜蘭、花東空品區為「良好」。

(中時電子報)

今（16日）微弱鋒面掠過，北部、東北部天氣稍轉涼，北部高溫25度，中南部依舊多雲到晴，高溫上看28度。（圖取自氣象局網頁）

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