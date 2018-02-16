賞櫻不必赴日！新北十大公園享受「粉紅浪漫」

新店屈尺公園。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

今年過年好天氣！春暖花開好美麗！賞櫻不必大老遠跑到日本，在自家附近公園就能欣賞到美景，景觀處統整出十處最值得賞花的公園，分別是鶯歌永吉公園、新店屈尺櫻花小公園、板橋溪北公園、中和公所前公園、土城桐花公園、金山中山溫泉公園、林口運動公園、蘆洲仁愛公園、三峽西北河濱公園以及永和仁愛公園，都是不容錯過的賞櫻景點！

中和公所前公園約開3成。（新北市景觀處提供）

本市境內種植了15萬株以上的櫻花，以山櫻花、八重櫻和吉野櫻為主，並分布於各行政區內，目前盛開的公園皆屬於偏桃花色系的山櫻花，包括鶯歌永吉公園、新店屈尺櫻花小公園、板橋溪北公園、土城桐花公園、金山中山溫泉公園，上述公園均開7-8成。

林口運動公園約3月能一睹風采。（資料照片，新北市景觀處提供）

另外金山中山溫泉公園、三峽西北河濱公園約開4成；另外，粉紅色的吉野櫻因品種關係較晚盛開，在中和公所前公園已經有開3成，林口運動公園、蘆洲仁愛公園及永和仁愛公園須等到3月才能一睹風采。

其實櫻花不僅是淡水、三芝及石碇等地的著名景點，即使是都會區內也藏著許多櫻花帶來的驚喜，只要走幾步路便可以欣賞到美麗的櫻花，不用出國也可以感受到櫻紅迎接春天的喜氣！

(中時電子報)

金山中山溫泉公園約開4成。（資料照片，新北市景觀處提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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