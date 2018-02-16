賀平昌冬奧順利開幕！這辦講座細說韓國春節秘辛

冬奧開幕典禮煙火。（美聯社）

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中時電子報
／整理報導

慶新年！這幾天台灣開心過農曆新年！其實此時正在舉辦平昌冬奧的韓國也是過農曆新年呢！究竟韓國人過新年有哪些特別的習俗呢？該吃什麼、該穿什麼、紅包拿多少，又該注意哪些禮節呢！

春節文化講座韓國傳統服飾與行大禮。（主辦單位提供）

2018年平昌冬奧已於上周五（2月9日）在韓國江原道揭開序幕，韓國觀光公社台北支社也為了慶祝開幕舉辦了多項活動，如於台北KOREA PLAZA為前往韓國旅遊的旅客舉辦【開春迎新持電子機票兌換傳統市場旅遊包】的活動；2月9日（五）開幕當天，更於KOREA PLAZA結合歡慶平昌冬奧開幕和春節的氛圍，舉辦特別的文化講座。

而2月14日起在Free@KOREA粉絲頁則將舉辦為期一週的網路留言抽獎活動計畫，沒能前來台北Korea Plaza 現場參加活動的朋友，只要把握本次參加本次留言的活動就能抽平昌冬奧多樣好禮，活動內容請密切關注Facebook粉絲專頁，趕緊來參加活動帶回好禮吧！

春節文化講座抽獎得獎者。（左4為韓國觀光公社台北支社全東炫支社長，主辦單位提供）

為了讓無法前往韓國參加平昌冬奧相關活動的朋友能以不同的形式支持這場賽事，由曾造訪平昌的小編，和大家分享平昌冬奧相關的點滴，讓我們一起用行動來關心、支持這場冬季最重要的賽事！在賽事期間還有韓國當紅的明星們一起替平昌冬奧應援、加油。

像是「3月的聖誕狂歡節」系列活動中，3月9日、10日於春川白嶺藝術中心舉行的「張根碩粉絲見面會」、3月13日於江陵藝術中心舉行的「與李棟旭同行的回憶之旅」，讓粉絲們也可以一起和喜愛的藝人欣賞精彩的比賽！詳細活動資訊請參考活動網站。

講座當天也特別邀請到台北市宗學堂的李抒映老師，分享韓國的春節文化，從春節必吃的佳餚、風俗遊戲、傳統的穿搭，到標準的拜年方式，讓參加講座的民眾對於韓國春節文化有更深一步的瞭解。另外，講座的尾端還準備了平昌冬奧周邊好禮抽獎，讓民眾將好禮、福氣帶著走，迎接好運的新年！

(中時電子報)

Free@KOREA
「3月的聖誕狂歡節」網站

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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