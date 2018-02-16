基隆「和平島公園」試營運！春節免費接駁好便利

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為了推廣和平島周遭景點舉辦「『美哉！基隆和平島』風景區攝影徵件」活動。（北觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

慶狗年！今年農曆春節天氣好！趕快相揪好友來北海岸一遊！觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處自106年起接管基隆和平島公園園區之維管！趁著春節連假好天氣，歡迎遊客到和平島公園走春，再到漁市大街品嘗基隆在地海鮮滋味，許自己一個活力健康旺旺年。

基隆和平島公園園區經OT廠商宏岳國際有限公司歷時1個半月的整備，將自今(107)年2月16日（農曆正月初一）啟動試營運。

基隆和平島公園停車場新意象。（北觀處提供）

試營運期間，除公告免票人員者外，每人酌收清潔保險費新台幣20元整。而和平島公園停車場也自同日起，按照現場表定公告收費（小客車平日50元/次、假日30元/小時；大客車不分平假日皆為150元/次）。

為疏導春節期間和平島公園周邊旅遊車潮，北觀處除以簡訊推播提醒駕駛人公園停車場的停車狀況及替代停車地點外，已協調宏岳公司於春節期間2月16日（初一）至20日（初五）當日下午2點至下午5點提供和一路停車場至和平島公園的短程免費接駁服務。

野柳司機休息室。（北觀處提供）

遊客可依現場人員引導，將車子停在和一路停車場，再搭乘接駁車至和平島公園，漫步欣賞海天一色的自然美景。另宏岳公司春節期間每日上午10：30及下午2:30，將各辦理免費定時導覽解說服務外，也同步增加簡易餐飲服務，提供輕食小點及飲品，以滿足遊客需要。

(中時電子報)

野柳接駁車行駛路線圖。（北觀處提供）
北海岸及觀音山國家風景區管理處
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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