2月16日三報頭版要聞

2018年02月16日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

蔡英文總統昨天除夕發表春節談話，特地向對岸的朋友及全球的華人說聲新年恭喜。也為遭逢震災花蓮民眾打氣，總統表示，「藉這個機會，我想跟花蓮的朋友講幾句話。我要請大家放心，不論發生什麼事，全台灣一定會跟花蓮人站在一起。」

桃園國際機場昨湧入約12.1萬出入境人潮，不如去年除夕的13.7萬人，桃機公司預估，初一、初五會是這次假期的兩大尖峰時段，已加派安檢、護照查驗櫃檯的人力，桃機今日出入境人數可能破14萬人，建議要前往搭機的民眾，提前3個小時報到，避免被排隊影響了行程。

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，許多民眾無家可歸，花蓮縣府安排災民住進縣內各大旅店，除夕夜於福康飯店及勞工育樂中心舉行災民圍爐晚會。

◎工商時報

這一年將會出現兩盞光亮的spotlight，一是「歲德貴人」，另一是「官貴吉星」，這是個耀眼的流年。此種流年雖然10年出現一次，不過像今年這樣「聚焦行動就容易產生效果」的流年，卻是60年才會出現一次。

人脈就是錢脈，雖然是老生常談，不過還是毋庸置疑的事實。只不過，對於2018年的牛族們而言，這些人脈需要經過組織和規劃，才有機會成為真正的錢脈。

這是個機會活絡，目標也十分鮮明的一年，只是過多的目標容易失焦，再偉大的計畫，再周延的布局，都容易陷入「貪多嚼不爛」的窘況中，因此老虎們面對2018年的事業布局，循序漸進將會是理想策略。

◎旺報

蔡英文總統15日發表農曆春節講話，向在花蓮強震中不幸罹難的9位陸客家屬表達關懷，還提到農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，有很多非常相近的傳統習俗和過年活動，透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心理距離，並向「對岸的朋友」拜年。大陸官媒作出正面解讀，直言「今天除夕，不太尋常」，下了「善意留下，誠意待觀察」的註解。

蔡英文總統就任後，兩岸關係急凍，官方溝通管道中斷。兩岸同迎金狗年之際，大陸委員會推出賀歲影片，傳達期盼兩岸出現新局，陸委會主委張小月直言，希望兩岸關係能夠在2018的狗年繼續向前GO GO GO。

南韓平昌冬奧今年2月登場，之後北京將接下2022年冬奧主辦權。直線距離北京城區150公里外的河北省張家口市崇禮區，因特殊的區域位置，具有發展冰雪運動的天然優勢條件，已被選定2022冬奧會雪上項目主賽場，並帶動當地基礎建設發展。預計在2019年京張高鐵通車後，從北京到崇禮僅需不到1小時，一足躍登國際知名冰雪運動與旅遊勝地。

(中時電子報)