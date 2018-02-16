平溪不只放天燈！這個秘境還賞櫻、看藍鵲、喝咖啡

2018年02月16日 09:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶狗年！今年新春天氣好！來平溪看火車、放天燈！也來紫東社區賞櫻、廟裡祈福求平安！幸運的話還能看到「台灣藍鵲」在天空飛翔，玩累了也歡迎您來這個美麗社區坐坐喝美味咖啡！

平溪天燈平溪場。（謝佑欣攝 新北市觀旅局提供）

青蛙都知道要常去旅行，適逢新春年假，你還不出門嗎？一年一次的新春假期，民眾總是會往人潮喧擾的鬧區裡鑽，不妨試著遠離塵囂，投入大自然純樸、懷舊的風味之中。

紫東社區生態之旅很受歡迎。（新北市農業局提供）

位於平溪區的紫東社區，擁有一日三景的美麗景致，在新春過年時期，正逢櫻花盛開，推薦民眾來到紫東番子坑農路的櫻花谷與火燒寮福德宮附近的賞花景點，欣賞櫻花與山巒景色相輝映，除了能夠感受大自然燦爛繽紛的畫彩傑作，紫東還有相當豐富多樣的生態樣貌，歡迎民眾來一一探索與挖掘！

紫東社區發展協會潘水柳理事長表示，年節時令也是傳統農村最暖心的時刻，家家戶戶忙拜年，俗語：「走春走春走乎春，拜年拜年拜乎大家大團圓。」社區居民大大小小皆團聚一起，是現今社會難得的農村人文景色。同時，立春也是農村聚會，一同展望規劃田間農作的好時刻，期盼新的一年社區農作發展順利大吉，將淳樸、自然的農村特色根深蒂固在這塊土地上。

民眾沿著紫東社區的番子坑農路來到山頂，還能看到一大片茶園，當夕陽餘暉照映在層層雲朵，夢幻般的色彩暈染了整座山林，與茶園景致營造出一種浪漫的氛圍。

除了櫻花谷與火燒寮的賞花之旅，冉冉升起的天燈也是紫東社區多年來的傳統，俗稱「南蜂炮、北天燈」，層層山巒與天燈有如詩情畫意之景，不少民眾前來祈求許下心願。除此之外，走訪紫東古道觀賞豐富的蕨類生態，運氣好還能遇見國寶鳥類-「台灣藍鵲」，一邊放慢腳步欣賞生態及鄉村景致，一邊還能享用在地農產風味餐與藍鵲咖啡，紫東微旅行，讓你悠閒愜意過新春。

新北市政府農業局局長李玟表示，春節假期歡迎民眾來到平溪區紫東社區一賞雅境，遠離塵囂，漫遊農村，探訪豐富的生態樣貌及鄉村景致，感受別具一番滋味的新春之旅！

如欲了解社區活動資訊，詳情請洽潘理事長02-24951358或蔡總幹事0933-214422。

(中時電子報)