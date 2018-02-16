平溪不只放天燈！這個秘境還賞櫻、看藍鵲、喝咖啡

平溪區的紫東社區，擁有一日三景的美麗景致，在新春過年時期，正逢櫻花盛開。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

慶狗年！今年新春天氣好！來平溪看火車、放天燈！也來紫東社區賞櫻、廟裡祈福求平安！幸運的話還能看到「台灣藍鵲」在天空飛翔，玩累了也歡迎您來這個美麗社區坐坐喝美味咖啡！

平溪天燈平溪場。（謝佑欣攝 新北市觀旅局提供）

青蛙都知道要常去旅行，適逢新春年假，你還不出門嗎？一年一次的新春假期，民眾總是會往人潮喧擾的鬧區裡鑽，不妨試著遠離塵囂，投入大自然純樸、懷舊的風味之中。

紫東社區生態之旅很受歡迎。（新北市農業局提供）

位於平溪區的紫東社區，擁有一日三景的美麗景致，在新春過年時期，正逢櫻花盛開，推薦民眾來到紫東番子坑農路的櫻花谷與火燒寮福德宮附近的賞花景點，欣賞櫻花與山巒景色相輝映，除了能夠感受大自然燦爛繽紛的畫彩傑作，紫東還有相當豐富多樣的生態樣貌，歡迎民眾來一一探索與挖掘！

紫東社區發展協會潘水柳理事長表示，年節時令也是傳統農村最暖心的時刻，家家戶戶忙拜年，俗語：「走春走春走乎春，拜年拜年拜乎大家大團圓。」社區居民大大小小皆團聚一起，是現今社會難得的農村人文景色。同時，立春也是農村聚會，一同展望規劃田間農作的好時刻，期盼新的一年社區農作發展順利大吉，將淳樸、自然的農村特色根深蒂固在這塊土地上。

民眾沿著紫東社區的番子坑農路來到山頂，還能看到一大片茶園，當夕陽餘暉照映在層層雲朵，夢幻般的色彩暈染了整座山林，與茶園景致營造出一種浪漫的氛圍。

除了櫻花谷與火燒寮的賞花之旅，冉冉升起的天燈也是紫東社區多年來的傳統，俗稱「南蜂炮、北天燈」，層層山巒與天燈有如詩情畫意之景，不少民眾前來祈求許下心願。除此之外，走訪紫東古道觀賞豐富的蕨類生態，運氣好還能遇見國寶鳥類-「台灣藍鵲」，一邊放慢腳步欣賞生態及鄉村景致，一邊還能享用在地農產風味餐與藍鵲咖啡，紫東微旅行，讓你悠閒愜意過新春。

新北市政府農業局局長李玟表示，春節假期歡迎民眾來到平溪區紫東社區一賞雅境，遠離塵囂，漫遊農村，探訪豐富的生態樣貌及鄉村景致，感受別具一番滋味的新春之旅！

如欲了解社區活動資訊，詳情請洽潘理事長02-24951358或蔡總幹事0933-214422。

(中時電子報)

走訪紫東古道觀賞豐富的蕨類生態，運氣好還能遇見國寶鳥類-「台灣藍鵲」。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
基隆「和平島公園」試營運！春節… 外國旅客任意丟行李箱 關西機場…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。