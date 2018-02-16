敵機綽號怎麼來？淺談北約命名學

2018年02月16日 09:53 中時電子報 江飛宇

當我們說到俄國或中國大陸的飛機與武器時，他們總有一些奇怪的名字，比如米格-21叫「魚床」(Fishbed)、蘇愷-27叫「側衛」(Flanker)，圖-22M叫「逆火」(Backfire)，還有圖-95叫「熊」(Bear)、圖-16叫「獾」(Badger)......那麼這些名字是怎麼來的呢？又為什麼後來還要特別標注「北約命名」? 其實這種命名，可以追溯到第二次世界大戰。

美軍媒體《我們很強》(we are the mighty)報導，1942年，美國陸軍航空隊的法蘭克．麥考伊上尉(Frank McCoy)負責為西南太平洋戰區，收集與飛機有關的情報，就在整理各地戰報的同時，他意識到由於對多數美國飛行員對日本戰機並不熟悉，所以他們不容易說清楚戰場的情況，比如「在天上遇到哪一型的日本飛機」這類問題。為了解決這種潛在的狀況，麥考伊就為這些飛機取上綽號，他的命名學是用自己家鄉田納西州的印地安人名來稱呼，戰鬥機就用印地安男子名，而轟炸機和其他飛機上則用女子名，至於運輸機的名字則都是以字母T為開頭，還有教練機則是用樹木的名子。

這套「麥考伊的敵機命名學」在向軍事司令部呈報時得到指揮部門的認同，為敵機命名也就成為情報部門的重要工作。當二戰結束，冷戰開始時，美國的潛在敵人轉變成蘇聯共產主義陣營，美國和北約組織就為蘇聯飛機來取名了，他們稍為調整了命名規則系統，戰鬥機(Fighter)的代號以字母F為開頭，而轟炸機(Bomber)的代號就以B為字首，逆火(Backfire)、熊(Bear)、獾(Badger)就是這麼來的。運輸機(Cargo Aircraft)就以字母C開頭，直升機(Helicopter)名稱以字母H開頭，其他功能不明顯的，以M為開頭。

除此之外，如果是螺旋槳飛機，它的名字就用單音節的字，如果是噴射機，則用多音節或複合字來命名。

蘇愷-27名叫「側衛」，是來自北約取名，這是北約取名上比較好聽的一種。其他3種蘇愷-27改良的蘇愷-30、蘇愷-33、蘇愷-35，都叫側衛。(圖/vehicleswallpapers)

現在我們就可以細數一下北約為蘇聯飛機的那些名字，先前提到的圖-95是熊(Bear)，它是轟炸機，所以是b字首，它是螺旋槳推進，所以一個音節。至於圖-22M逆火(Backfire)，它是噴射轟炸機，所以是b開頭的複合字。

這套命名系統還包括各種蘇聯飛彈：空對空彈以字母A開頭，空對地飛彈以字母K開頭，地對地彈道飛彈以字母S開始，地對空導彈以SA開始(因此中文習慣叫「薩姆飛彈」)。除此之外還有對蘇聯戰車、軍艦與潛艇的命名法。

這套命名系統在冷戰期間對西方陣營相當方便，我們也習慣以北約名來稱乎這些武器，然而在冷戰結束後情況就變複雜了，因為俄國的名字現在我們也查的到，導致同一種武器有好多名字與編號，分別是俄國原名與原編號，北約命名與北約編號，有時候還會出現俄國與北約都用同一個名字，卻分別為不同的武器命名的現象，造成討論上不小的麻煩。

比如蘇聯第一種空對空飛彈，外觀近似美國響尾蛇飛彈，它的北約編號叫AA-2，外號「環礁」(Atoll)，我們如此稱乎了幾十年，只因為不知道俄國人是怎麼稱乎它。實際上它的俄國編號叫K-13，名叫信標(Vympel)。其他的飛彈也是如此，比如俄國的巡航飛彈，它的北約編號叫SS-N-27，外號「時時樂」(Sizzler)，但是它另有俄國編號是3M-54，名叫「口徑」(Kalibr，通常依讀音翻作「卡利伯」)。

一提到世界最大的潛艦，我們就想到颱風級，但是俄國自己不叫它颱風級，而叫它阿庫拉級(鯊魚級)。(圖/俄國衛星網)

說到阿庫拉級，有可能是指圖片上的北約名阿庫拉級，但是俄國自己稱它叫白班狗魚-B。這型潛艦的自動化程度相當高，性能很先進。(圖/俄國海軍)

在談論俄國潛艦時就出現撞名卻不同型號的情況，比如著名的「颱風級潛艦」，也就是軍事小說《獵殺紅色十月》的主角，事實上「颱風級」這個名字是北約取的，它的俄國名叫「阿庫拉級」(Аkylа,鯊魚)，然而北約卻將「阿庫拉」這個名字，使用在另一型，俄國稱為白班狗魚-B型(pike)的潛艦上了，使得我們在談到阿庫拉級潛艦時，可能會意指兩種不同的潛艦，在說這句話之前，必須要先說明是北約名?還是俄國原名?確實相當麻煩。

(中時電子報)