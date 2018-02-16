全聯10萭福袋 1人獨得360萬黃金福利熊

2018年02月16日 10:26 中時 郭家崴

全聯大安延吉店（imart）約8時左右已有消費者排隊領號碼牌。（全聯提供）

全聯大安延吉店（imart）9時開賣福袋，約百個10分鐘就被搶光。（全聯提供）

全聯大安延吉店（imart）9時開賣福袋，約百個10分鐘就被搶光。（全聯提供）

全聯初一福袋今（16日）早上9時全台開賣，全聯大安延吉店（imart）有福利熊穿年節喜氣的打扮迎接消費者並發金幣紅包，約8時左右已有人排隊領號碼牌，9時一開賣，約百個福袋10分鐘就被搶光。

今年全聯福袋很有看頭，共限量10萬份，每份200元、價值約900元，最大獎是9999純金打造的黃金福利熊，價值約360萬元，超越去年320萬元的特斯拉電動車。

歷年來，全聯福袋皆熱銷，單店紀錄最快約10分鐘完銷，今年除了最大獎黃金福利熊，還有10組價值1萬9999元的熱氣球套票組（飯店住宿+熱氣球自由飛體驗2名）；憑福袋內的傳藝門票兌換券，初四至元宵期間入園參加擲筊活動，有機會獲超過50萬元的10兩黃金龜；除了可抽多重大獎，同步有價值超過6480元的國民旅遊折價券，可說是歷年最超值的全聯福袋。

此外，今下午2時首次邀請有國師之稱的唐綺陽現場直播，解析2018人際運勢；3時福利熊與全聯先生一同主持抽獎，由律師公開抽出號碼後，現場立即公布幸運號碼，並同步於全聯官網、LINE、FB、Instagram直播。

(中時)