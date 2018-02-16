包商騎機車華中橋自摔 100萬員工薪水不見了？

2018年02月16日 10:22 中時電子報 孫曜樟

一名蔡姓工程包商14日晚間騎機車在華中橋頭不慎自摔，人被送醫；機車座墊下車箱物品也散落一地，而蔡男家屬15日卻在臉書社群「爆料公社」貼文說，蔡男借來要發員工薪水的100萬元，在他自摔後不見了，向當時經過有拍下的民眾求助提供影片，而中和警方則表示，蔡姓男當時並未說錢不見，而處理員警也未見到有100萬元，真相究竟為何，目前已由警方深入了解中。

負責處理該起車禍的中和分局則表示，員警到場時並未見到有100萬元，蔡男也沒說有錢不見了。（圖／翻攝自爆料公社）

蔡姓當事人家屬昨日在臉書社群「爆料公社」貼文，2月14日晚間約7時30分前後，蔡先生騎機車在新北市華中橋往中和方向發生車禍，因為當時是呈現昏迷狀態，車廂內物品散落在一旁，機車內現金有遺失，金額為新台幣約100萬元…，多位家人已經在現場反覆找了很久但是沒有下文，現場並沒有監視系統，請問有人有看到事情發生經過或提供行車記錄器嗎？昨晚也已有報警處理，煩請大家幫忙提供消息！

家屬還說，錢是很多辛苦勞工的薪水……他們都等著錢過年，麻煩大家幫幫忙~麻煩各位大德，若昨晚有看到事故現場或有行車紀錄的朋友，拜托幫忙提供給我，，勞工們都很辛苦，他們都等著薪資過年，請幫幫忙，讓辛苦的勞工朋友不用擔心錢的問題！！幫幫他們~有任何消息再麻煩跟我們聯絡。

負責處理該起車禍事故的中和警分局表示，員警到場時當事人並未昏迷，當時也沒有向員警說有錢不見了，員警當下也沒有見到有100萬元，由於車禍事故現場附近沒有監視器，究竟全案真相為何，正由警方深入調查了解中。

(中時電子報)