包商騎機車華中橋自摔 100萬員工薪水不見了？

蔡姓包商騎機車在華中橋台北往中和端自摔，車箱內物品散落，家屬說裡面要發給員工薪水的100萬元不見了。（圖／翻攝自爆料公社）

友善列印
中時電子報

一名蔡姓工程包商14日晚間騎機車在華中橋頭不慎自摔，人被送醫；機車座墊下車箱物品也散落一地，而蔡男家屬15日卻在臉書社群「爆料公社」貼文說，蔡男借來要發員工薪水的100萬元，在他自摔後不見了，向當時經過有拍下的民眾求助提供影片，而中和警方則表示，蔡姓男當時並未說錢不見，而處理員警也未見到有100萬元，真相究竟為何，目前已由警方深入了解中。

負責處理該起車禍的中和分局則表示，員警到場時並未見到有100萬元，蔡男也沒說有錢不見了。（圖／翻攝自爆料公社）

蔡姓當事人家屬昨日在臉書社群「爆料公社」貼文，2月14日晚間約7時30分前後，蔡先生騎機車在新北市華中橋往中和方向發生車禍，因為當時是呈現昏迷狀態，車廂內物品散落在一旁，機車內現金有遺失，金額為新台幣約100萬元…，多位家人已經在現場反覆找了很久但是沒有下文，現場並沒有監視系統，請問有人有看到事情發生經過或提供行車記錄器嗎？昨晚也已有報警處理，煩請大家幫忙提供消息！

家屬還說，錢是很多辛苦勞工的薪水……他們都等著錢過年，麻煩大家幫幫忙~麻煩各位大德，若昨晚有看到事故現場或有行車紀錄的朋友，拜托幫忙提供給我，，勞工們都很辛苦，他們都等著薪資過年，請幫幫忙，讓辛苦的勞工朋友不用擔心錢的問題！！幫幫他們~有任何消息再麻煩跟我們聯絡。

負責處理該起車禍事故的中和警分局表示，員警到場時當事人並未昏迷，當時也沒有向員警說有錢不見了，員警當下也沒有見到有100萬元，由於車禍事故現場附近沒有監視器，究竟全案真相為何，正由警方深入調查了解中。

(中時電子報)

100元刮刮樂老少咸宜 適合花小錢… 基隆、瑞芳警加強巡守 防春節觀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。