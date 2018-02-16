美中驅逐艦大對決 朱瓦特與旅洋級艦誰贏

2018年02月16日 10:26 中時電子報 楊幼蘭

在傳統觀念中，美俄似乎是宿敵，但隨著俄羅斯海上武力式微，中國近15年來致力推動海軍現代化，海上武力迅速壯大，中美反倒更可能在海上爆發衝突。

據《我們很強大》（We Are The Mighty）軍事新聞網15日分析，要是中國52B/C/D驅逐艦，也就是北約所謂的旅洋I/II/III級驅逐艦與美國的朱瓦特級（Zumwalt class）驅逐艦單挑，究竟誰會占上風？

分析指出，旅洋III級驅逐艦是令人敬畏的對手，擁有兩具32單元垂直發射系統，可以發射海紅旗-9防空飛彈，以及鷹擊-18反艦飛彈。此外，它有一門130毫米艦炮、一門30毫米艦炮、魚雷發射器，還有24聯裝海紅旗-10飛彈發射裝置。

它的滿載排水量達8,000噸，最快航速超過30節，而對付朱瓦特級驅逐艦的主要武器就是鷹擊-18反艦飛彈。這些飛彈射程達400公里，最快射速可達3馬赫。

而朱瓦特級驅逐艦擁有兩門155毫米先進砲，以及20 × Mk 57垂直發射系統，能發射戰斧巡弋飛彈，或是RIM-162改良型海麻雀（Evolved Sea Sparrow Missile，ESSM）飛彈。

此外，朱瓦特級驅逐艦擁有隱形技術，比較難發現。而鷹擊-18的威力還不如俄羅斯的SS-N-19花崗岩式反艦飛彈。朱瓦特級驅逐艦若透過155毫米先進砲，發射火神式（Vulcano）砲彈，或是「銅斑蛇」（Copperhead）雷射導引彈將能重創旅洋III級驅逐艦。

分析指出，當戰鬥結束時，朱瓦特將緩緩駛回友港修復戰損，但中國驅逐艦卻很可能躺在南海底部，不見天日。

(中時電子報)