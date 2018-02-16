基隆、瑞芳警加強巡守 防春節觀光客被扒竊

2018年02月16日 11:36 中時 張穎齊

今年春節假期長達6天，全台各地都將湧入觀光人潮，民眾的資金也將往來頻繁，為防範宵小以及竊盜問題發生，基隆市警局及新北瑞芳警分局，針對轄內的金融機構與重要觀光景點，加派警力巡守，除了荷槍實彈駐守外，還設有機動派出所提供服務，讓民眾可以安心過好年。

為防止春節期間有竊盜發生，基隆市警方特別在金融機構周邊編排員警駐點守望勤務，讓民眾可以安心存、提款。（張穎齊翻攝）

為防止春節期間有強盜、搶奪、竊盜等刑案發生，基隆市警察局特別於春節前後，在金融機構周邊編排員警駐點守望勤務，並增加巡邏警力全日巡守，這幾天當民眾前往各處的金融機構時，都可以看到基隆警方荷槍實彈站立於周邊，讓民眾可以放心存、提款。

為防止春節期間有竊盜發生，新北市瑞芳警分局特別在轄內著名景點設立機動派出所，維護民眾安全並提供服務。（張穎齊翻攝）

基隆市警局表示，過年6日間，警方在駐點守望勤務部分合計動員了820人次，執勤時會特別注意銀行周邊有無不尋常狀況，或可疑人等徘徊逗留，同時針對周邊停留之汽機車加強盤查，遇有大額提領現鈔的民眾也會主動向前關心，展現警方維護治安的決心。

警方說明，春節期間也將提供「存提款護鈔」、「民眾舉家外出安全維護」等多項便民措施，民眾若有需求可逕向基隆市內的派出所或分局詢問並提出申請。

另外，新北市瑞芳區則是觀光客洶湧的黃金區域，瑞芳警分局對此表示，已在轄內人潮穿流不息的瑞芳火車站前廣場、眾多旅客最喜歡的山城九份，及國際知名的平溪老街，均設有機動派出所，讓有需要協助的民眾，就近可以找到服務資源，及時解決問題。

瑞芳警分局指出，機動派出所內除有員警值班，可以受理各類案件與其他服務，為民眾節省往返派出所時間，還可以兼顧受理民眾舉家外出、犯罪預防宣導及嚇阻宵小達到防竊作用，除了拉近警民之間的距離，也讓遊客能夠快樂出門，平安回家。

(中時)