過年拜廟行程雷同 柯P、丁守中「拚場」意味濃

柯文哲到松山慈祐宮發平安小燈。（張潼攝）

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前總統馬英九與丁守中前往行天宮。（張潼攝）

今天是大年初一，有意參選台北市長的柯文哲、丁守中等人都前往市內大宮廟參拜，並與民眾互動。但當被問到拜廟行程重疊度高，是否有競爭意味？兩人都說，這是台灣春節的習俗，就是來上香祈福、祝信眾新年快樂。

柯文哲初一、初二預計參拜28間宮廟，光是今天早上就跑了行天宮、覺修宮、松山慈惠堂、松山慈祐宮等廟；而丁守中則是先與前總統馬英九一起前往行天宮，接著又與黨主席吳敦義參拜龍山寺。尤其在行天宮，柯文哲前腳剛走，馬英九、丁守中就抵達，更顯「拚場」意味。

對此，柯文哲表示，這很正常，因為台北市大宮廟就這幾家，一定會重複，也不會有競爭壓力，反正台灣過年習俗就是要去廟裡上香祈福。至於今年拜廟數量比去年更多，也不是因選舉將屆，而是人家有邀請，只要擠得出時間，就辛苦一點多跑一點，大家開心就好。

不少民眾對著柯文哲大喊高票當選，是否覺得自己人氣回升？柯文哲笑說，過年期間大家都說好話，台灣人民風還是淳樸，見面都說好話，這是台灣社會的優點。

丁受訪時也說，拜廟行程的安排不是要跟柯市長互別苗頭，而是趁著過年走春拜廟，跟民眾說新年快樂、幸福滿滿、財運旺旺旺。而前陸委會副主委張顯耀也打算參選，丁守中表示，更多人參選是好事，可以選出黨內最強的來參加選戰，勝算更高。

(中時)

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