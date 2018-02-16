外國旅客任意丟行李箱 關西機場「箱滿為患」

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日本關西機場的垃圾處理場每天約有2個行李箱，許多外國旅客到日本買了新的行李箱，就把舊的行李箱任意丟在機場，成為機場管理公司頭痛的課題。

日媒報導，關西機場的垃圾處理場的一角，2月上旬堆放了50個以上被旅客丟棄的行李箱，有的還掛著航空公司的吊牌。機場的相關負責人指出，平均1天都會在機場發現兩個左右被丟棄的行李箱，有9成以上都是空箱。

關西機場警備人員經常在機場的垃圾箱附近，發現許多被旅客丟棄的行李箱，若當場發現有旅客準備丟棄行李箱時會予以制止，但這些旅客通常會再將行李箱推到機場的另一處放置。

機場回收這些旅客不要的行李箱後，會先確認行李箱內有沒有行李和危險物品，或有沒有嚴重破損等，若確定行李箱已不能用時，便會送到垃圾處理場，但因垃圾處理成本高，讓機場方面感到相當頭痛且束手無策。

這些旅客任意放置的行李箱也有可能是遺失物，若是狀況良好的行李箱，機場必須保管1周左右，之後再交給大阪府警關西機場警署，該警署2017年被當成失物的行李箱數量為258個，是2013年的2.2倍。

負責失物招領的警員表示，「行李箱幾乎沒有人回來認領，這些行李箱都把警署的倉庫都塞滿了」。日本法律規定，警方在保管3至5個月之後，便成為大阪府的物品，大阪府將和其他的失物一起，每年舉辦4次失物拍賣。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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