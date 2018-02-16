微風董座迎狗年 福袋爆人潮

2018年02月16日 11:31 中時 郭家崴

由於可以自選禮物，謝先生12日起排隊，沒過情人節、吃年夜飯，為了微風信義4萬5000元的晶華名人套房住宿券，想與妻子一起同享；小舅子為了市價1萬6999元的晶英國際行館Silks Club好逗點一泊二食（雙人成行）而來。（郭家崴攝）

謝先生連續4年排微風福袋，和小舅子12日中午就排隊等買福袋，至今早開門前已經超過168位。（郭家崴攝）

隋小姐早上8時30分排隊等拿領取「RADLEY票卡夾」開門禮。（郭家崴攝）

微風今（16日）初一早上在微風廣場、微風信義、微風松高、微風南京、微風台北車站開門前安排舞獅鼓藝表演，董事長廖鎮漢、執行董事岡一郎在微風信義，策略長廖曉喬，總經理畑明男在微風廣場與民眾一同迎金犬年。

微風今年限量福袋共692個，分別在微風廣場、微風信義、微風松高、微風南京開賣。微風信義今天前120名的排隊入館者，可免費領取「RADLEY票卡夾」開門禮，最大獎市值26萬元「晶英國際行館 夢幻之旅」具有吸引力，12日中午已有人排隊；微風松高首奬是15萬8000元的Life Style按摩椅，5日下午1時林小姐已排隊搭帳篷，可說是今年的頭香，今早一家四口拿走按摩椅、機車、兩台電視共4項大獎。微風董事長廖鎮漢說今年福袋很用心，感謝大家捧場。

此外，微風特別為金犬年推出的「初一招財犬」共700個，分別在微風廣場發200個、微風南京100個、微風松高100個、微風台北車站100個、微風台大醫院100個、微風三總院區100個，象徵犬年行大運。

另，除了大年初一限量福袋，微風積點禮遇會員與即將進駐微風南山的日本atré合作，推出新春加碼抽日本商務艙來回機票，16日初一至18日初三憑微風積點禮遇會員至微風各館消費積點成功，有機會在20日當天抽到東京三天兩夜玩樂趣「囍遊日本旅行套組」，一人中獎兩人同行，微風董事長廖震漢表示也最想要抽到這一項大奬。

(中時)