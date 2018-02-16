搶救4月大早產兒 紅斑馬開道闖紅燈10分鐘到醫院

2018年02月16日 12:13 中時電子報 孫曜樟 、中國時報／ 李文正 、中國時報／

陳姓男子4個月大兒子，因早產患有嚴重的喉頭軟化症，在台北馬偕做氣切手術，但11日晚間傷口有出血現象，陳男向警消求助無門後，決定從平鎮自己開車前往馬偕，但因醫囑要在1小時內把孩子送回馬偕，於是他轉向國道警求助，紅斑馬警車在高速公路等待會回後，一路鳴笛還不時闖紅燈、逆向護送，終在時限內把陳先生的兒子送到醫院，成功救回一條小生命。

陳姓男子4個月大兒子，因早產患有嚴重的喉頭軟化症，在台北馬偕做氣切手術，但11日晚間傷口有出血現象，陳男向警消求助無門後，決定從平鎮自己開車前往馬偕，但因醫囑要在1小時內把孩子送回馬偕，於是他轉向國道警求助，紅斑馬警車在高速公路等待會回後，一路鳴笛還不時闖紅燈、逆向護送，終在時限內把陳先生的兒子送到醫院，成功救回一條小生命。（孫曜樟翻攝）

家住平鎮的陳姓男子（36歲）年僅4個月大的兒子，因為早產患有嚴重喉頭軟化症，小小年紀就做氣切手術，11日晚間氣切處突然有出血症狀，陳男夫婦幾乎嚇壞了，立即打電話向醫師求助，主治醫師指示要盡快在1小時內，把小孩送回馬偕醫院，才能確診那裡出問題。

國道警粉絲頁將這則搶救早產兒過程影片PO出，網友寫下滿滿的鼓勵、感謝留言。(圖／記者孫曜樟翻攝)

因陳男家住平鎮便先向當地119求助，無奈119只能送就近醫院無法跨區，在時間相當急迫下，陳男為了爭取時間，無法再聯絡其他民間救護車，只能立刻開車帶著老婆、兒子由小舅子陪同，從平鎮出發北上就醫，在五楊高架林口路段，他發現前方因下班時間車流壅塞，陳男立即撥打電話向國道警察局求援。

國道警察接獲電話馬上安排巡邏車於五汐高架北上五股路段路肩待命，並一路與陳男保持聯繫，待會合後，沿途鳴放警笛開道，從環河北路下交流道後，至馬偕醫院的路上，途中經過寧夏路、迪化街等年貨大街，採買人潮及車潮擁擠，眼見時間急迫，巡邏車一度逆向，闖紅燈，並以擴音器告知民眾有緊急醫療救護，請車輛配合讓道，縣市交管員警見狀也協助管制。

當天從19時4分在五股路段與陳男會合後，警迅速在10分鐘內就將他們護送抵達台北馬偕醫院，經醫師緊急治療後，寶寶的情況已經穩定，目前在加護病房觀察中，陳男則是非常感謝國道警察伸出援手，及時將幼子平安且迅速地送到醫院救治。

(中時電子報)