葡萄乾這麼神！ 不僅補鐵還能排毒顧牙齒

2018年02月16日 12:05 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

許多人多半都對葡萄乾都只是覺得他是個「小配角」，但你知道他不僅只是個配角、零食，他其實還有超多功效，因葡萄在經過加工處理過後，會將葡萄原來的營養完整鎖在裡頭，不僅達到營養、美味還兼具方便食用的效果，根據國外健康網站Remedydaily報導，葡萄乾還會有以下4大好處。

好處一 幫助消化、排毒

葡萄乾擁有大量纖維，這也表示這份零食並非「垃圾食物」，纖維素可幫助消化外，還能將毒素排出體外，也能維持身體的膽固醇和血糖正常濃度。

好處二 維護牙齒健康

據國外健康網站WebMD報導指出，葡萄乾中含有「硼」，而硼可以幫助鈣質吸收，並有效將鈣質運送至骨骼和牙齒，此外，葡萄乾內還含有「石竹素」，可以讓牙齒防止脆化，製防蛀牙。

好處三 富含鐵質、甲質

小小一包葡萄乾就含有人體每日所需的鐵質5%-10%，並且還有豐富的鉀元素，可以維持心跳的正常運作。(缺鉀會造成肌肉與心臟收縮不正常)

好處四 健康的能量來源

葡萄乾能夠快速補充能源，一包葡萄乾裡所含的34g碳水化合物中，有26g是葡萄糖，而葡萄糖是可以直接轉化為能量的醣類，因此葡萄乾也是運動員會在比賽前吃的食物之一，方便他們的耐力與爆發力可瞬間提高。

(中時電子報)