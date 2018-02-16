基市長過年參拜廟宇　為民祈福

2018年02月16日 12:28 中時 張穎齊

基隆市長林右昌（前排中）與議長宋瑋莉（前排右一）今（16）日上午10時抵達慈雲寺上香祈福，祈求基隆市市運昌隆。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌今（16）日上午10時抵達慈雲寺為民祈福，並在現場發放包有10元的「旺旺迎新」紅包。（張穎齊攝）

「新年快樂、恭喜發財！」為迎接戊戌狗年到來，基隆市長林右昌今（16）日上午10時出席慈雲寺參拜祈福，向諸天神佛祈求上蒼庇佑基隆市風調雨順、國泰民安，並祝福所有市民新的一年平安順遂，此外明（17）日上午8時30分，也將陪同總統蔡英文前往天顯宮參拜祈福。

昨（16）日除夕晚間11時許，林右昌首站就來到慶安宮，向在場等著要上頭香的市民們寒暄問「新年快樂！」，等到司儀宣佈子時已到，市長便帶領大家一同上香，誠心虔誠祝禱，林右昌等人隨後也趕到位於仁三路廟口的奠濟宮上香祈福，並與議長宋瑋莉一起開啟廟門，接著代表抽出士農工商等行業的運途籤。

直至今日上午10時，林右昌與宋瑋莉都馬不停蹄地前往慈雲寺參拜，由於天氣風和日麗，許多信徒紛紛前來上香祈福，廟埕廣場都是滿滿參拜人潮；慈雲寺也舉行「戊戌年迎新春」活動，由長興龍獅團祥獅獻瑞熱鬧開場，震天擊鼓聲，吸引觀賞民眾頻頻鼓掌叫好，感受濃濃新年味。

林右昌抵達慈雲寺向大家賀年並互道「恭禧」、「新年快樂，大家平安」，並和慈雲寺主委李林寶玉發「旺旺迎新」紅包，衷心祝福大家新的一年十全十美，幸福平安，同時也在現場表示，希望在新的一年裡，基隆市能市運昌隆、讓所有市民闔家平安，各行各業鴻圖大展，繁榮發展。

另外，過年行程滿檔的林右昌，明（17）日初二上午8時30分，也將陪同總統蔡英文前往天顯宮參拜祈福，讓基隆市各大廟宇都「雨露均霑」。

(中時)