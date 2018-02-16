「2018花在彰化」今開幕 第100萬名入園遊客可獲電動機車

2018年02月16日 12:32 中時 鐘武達

彰化縣長魏明谷坐上遊園車，遊賞溪州公園。（鐘武達攝）

花在彰化系列活動開幕第1天，就吸引人潮不斷湧入。（鐘武達攝）

幸運的第100萬，電動機車等著你！「2018花在彰化」系列活動，大年初1上午10點10分熱鬧開幕，精彩的彰化燈會也將從晚上6點點亮溪州公園。縣長魏明谷信心十足說，今年「花在彰化」的入園遊客將倍增，並宣布第100萬名入園遊客可獲贈1輛電動機車大獎的好消息。

魏明谷、立委洪宗熠、陳素月、王惠美、溪州鄉長黃盛祿、縣議員李俊諭、前立委鄭汝芬與各鄉鎮農會總幹事齊聚溪州公園為活動揭開序幕，開春第1天的好天氣，更讓繽紛的公園添人氣，一大早就吸引人潮不斷湧入走春遊賞，相當熱鬧 。

「花在彰化」系列活動，最近幾年都獲得交通部觀光局列為全台春節假期風景區入園人數第1名，去年首度突破70萬入次，魏明谷說，今年更首次結合舉辦夜間燈會，預估造訪遊客將破百萬人。

魏明谷表示，「2018花在彰化」系列活動結合燈會，是為打造「夜的觀光」與「夜的經濟」。溪州鄉長黃盛祿也說，溪州公園是全國最大的平地森林，歡迎各界來走春，解除一整年的壓力。

晚上登場的燈會，亮點是以「風帆生命樹」的獨特燈光盛宴為首，園區入口處「溪州公園」主視覺以強化光雕效果，入口意象則以「鳥語花香」迎嘉賓為設計，入園後有圓環區的大型立體花卉主題「光艷花舞‧迎新春」燈區，以及百花盛開為主題設計的「福氣臨門」與「百花爭艷」燈廊。

公園湖面有華麗的水上花燈，綠意湖畔有橫跨兩岸的「春暖花開」木棧橋、「心中有我」愛情互動燈區； 湖中則設計「魚躍龍門」、「平平安安」大型花燈作品，一旁還有「浪漫玫瑰」與「飄香稻穗」的湖面倒景。

(中時)