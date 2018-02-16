影》女人的戰爭！史上首屆女子行刑室鐵籠戰

WWE行刑室鐵籠戰。(摘自網路)

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中時電子報
WWE女子行刑室鐵籠戰。(摘自推特)

向來重男輕女的WWE摔角聯盟最近大倡女男平權，繼1月底首屆女子「皇家大戰」後，又宣布要在2月25日舉行史上首次的女子「行刑室鐵籠戰」，除了已廢除的「硬核戰」之外，這是最危險的比賽類型之一。

雖然其他獨立聯盟早有女子參與較嚴酷的比賽，但是WWE向來不允許女性選手在電視轉播上被打得頭破血流，現在他們改變初衷，強調「女子比賽的革新」，之前已經開放了女子的地獄鐵籠戰。

「行刑室鐵籠戰」有6個參賽者，兩人先打，剩下4人被關在行刑室，開打後每隔5分鐘會隨機放出1人加入比賽。賽場周圍用鐵鍊籠罩，擂台外地板是金屬的(現已加強防護)，選手可以攀爬鐵鍊並做出危險的高空攻擊。

WWE接連的女子革新博取了一定的媒體版面，也成為繼葛萊美獎之後被談論最多的網路話題，股價跟著上漲，但也引來一部分摔迷反彈。「沒人想付錢看女人打架，也沒人想看她們受傷。」

女子冠軍布莉絲(Alexa Bliss)即將進入鐵籠對付5個挑戰者，但她實際身高只有152公分，體重不到100磅(45公斤)，一般認為她可能會被打得很慘。

(中時電子報)

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