大買126架！印度要洛馬提F-35A機密簡報

美國空軍F-35A戰機2017年5月2日在飛往歐洲途中形成編隊的資料照。（美國空軍）

友善列印
中時電子報

印度空軍已正式要求美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），針對第5代隱形戰機F-35A的戰力與性能提出機密簡報。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網16日報導，美國並未正式提議印度採購F-35A，而洛馬若要對印度提任何機密簡報，還先得要五角大廈和美國國務院點頭。

據印度《商業標準報》（Business Standard）報導，由於新德里採購126架法國達梭飛機（Dassault Aviation）「飆風」（Rafale）戰機的交易未成，因此可能轉而向美國採購126架F-35A戰機。

原本印度政府打算，根據國防部的「中型多功能戰鬥機」（Medium Multi Role Combat Aircraft，MMRCA）計畫，由法方與印度的國營印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics Limited, HAL）合作，共同組裝126架戰機中的108架戰機，只向法國直接採購18架現成「飆風」戰機。但到了2016年4月，新德里卻宣布，會直接向法國採購36架現成「飆風」。

印度空軍打算在未來10年間，為250架單發中型戰機再添200架新血，並希望在2027年以前，將可投入作戰的戰機中隊成員由現有的33架增為42架。也因此，未來印度機隊中除了瑞典的「獅鷲E」（Gripen E），以及美國的70批次F-16戰機外，還可能出現F-35A戰機。

(中時電子報)

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