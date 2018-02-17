22歲美女軍營耍寶 韓國軍隊徵兵大搞美人計

2018年02月17日 00:01 中時電子報 盧伯華

韓國美女明星韓允智著軍裝別有一番帥氣。（圖／實境秀畫面截圖）

為了吸引年輕人志願從軍，韓國軍方最近製作了一檔以軍營為背景的真人實境秀節目，還找來年輕美女明星在節目中體驗軍營生活，除了參加軍事操演外還駕駛坦克與軍車。以此藉著美女與明星效應來吸引青年成為職業軍人，以強化軍人專業能力，往全員募兵制方向發展。

去年起韓國陸軍就製作了一檔名為《百發百中》的軍營真人秀節目，邀請出生於1996年、未滿22歲的美女小明星韓允智，來體驗軍營生活特色。

韓國美女明星不只開坦克，在軍營裡也免不了要耍寶，為軍旅生活增加趣味。（圖／實境秀截圖）

美女明星韓允智今年只有22歲，與一般入伍役男年紀相當。（圖／實境秀截圖）

據騰訊新聞報導，美女明星韓允智在節目中除了和其他成員一起，參加了韓國陸軍各種生活與訓練項目，包括軍事訓練、操槍演練、伙食製作，甚至包括軍車駕駛和開坦克。美女明星還不時在軍營生活中耍寶，讓軍旅生活在嚴肅之外更顯趣味橫生。

報導指出，韓國軍隊製作這個節目，還是想通過美女、明星等效應，讓韓國年輕人多瞭解軍隊，甚至能夠在軍隊長期扎根。

1986年美國派拉蒙影片公司拍攝的《捍衛戰士》(Top Gun)走紅後，讓許多熱血青年嚮往帥氣的軍旅生活，美國海軍新兵召募單位新兵入伍申請也因而暴增。圖為電影海報。（圖／美聯社）

目前韓國仍採義務服役的徵兵制，本質上雖然不存在徵兵困難的問題，但義務役士兵在部隊停留時間短，對於愈來愈複雜的高科技軍事裝備熟悉程度不足，不利於本來戰場上的應用，因此推動職業化軍事隊伍仍然是韓國軍隊未來的趨勢。這在其他仍實行徵兵制的國家，也都有相類似的情形。

其實以綜藝化的手法吸引年輕人從軍在韓國並非新事務，早在2013年，韓國MBC電視台就推出的一檔綜藝節目《真正的男人》，以 24 小時真實體驗軍隊為基礎，一經播出就成為當年收視率第一的王牌節目。後來中國大陸還引進了該節目的版權製作了《真正男子漢》，同樣受到熱捧。看來將電視媒體或電影（例如美國當年拍攝《捍衛戰士》Top Gun）作為吸引優秀青年人長期在軍隊服役的秘密武器，很可能成全球性的趨勢。

(中時電子報)