《兩岸星期人物》你有freestyle嗎？ 大陸當紅歌星吳亦凡

2018年02月17日 08:31 中時電子報 李靖棠

在韓國受訓、出道，並成為當紅男子組合EXO之一；又因為主持《中國有嘻哈》節目，以一句「你有freestyle嗎？」成功炒熱網路社群話題的歌手，他不是別人、正是中國大陸當紅的男歌手吳亦凡（Kris Wu）。如今的他，不僅在大陸擁有眾多死忠粉絲，今年美國職業足球聯賽（NFL）超級盃（Super Bowl）上，更成為特邀表演嘉賓，成功打響他在歐美市場的知名度，也讓外界看見他的獨特魅力。

《靜距離》20160303 吳亦凡欲找清純女孩生女兒 年少叛逆曾做洗碗工

出生於廣州、原名李嘉恆的吳亦凡，父母在他10歲時離異，隨母親移民到加拿大溫哥華。靠著吳媽媽獨自做生意賺錢，打拚10年獲取加拿大籍。她從不讓第二個男人出現在家中，因擔憂不可控的因素影響兒子的成長。回到溫哥華唸書的他，為了不讓母親更辛苦，少年時期的吳亦凡也開始去餐廳洗碗、去KTV打工，展現他獨立的一面。

大陸知名歌手吳亦凡（圖左）與女星劉亦菲（圖右）出席上海國際電影節。（圖/新華社）

吳亦凡出席新片首映會。（圖/新華社）

為了自己的未來打算，吳亦凡參加韓國SM公司在溫哥華的面試，並簽下練習生的合約，隻身前往韓國受訓。在韓國的時候，除了母親的越洋支持外，支持吳亦凡的還有另一個人，那就是美籍韓裔的同期訓練生Kevin Shin。家庭背景的相似、加上對於嘻哈音樂的熱情，兩人很快地成為無話不說的密友，雖然Kevin提早退訓，但他與吳亦凡的友情仍不斷，最終兩人共同創作《Lullaby》這首歌，並攜手登臺演出。

百變造型的吳亦凡，經常有令人意外的髮型。（圖/中新社）

2015年出演馮小剛的作品《老炮兒》，去年主持綜藝節目《中國有嘻哈》，與潘瑋柏、張震嶽、MC Hot Dog一同擔任評委，打破原先嘻哈的地下化，開創中國的嘻哈新潮流。而他與與知名 Trap 饒舌歌手Travis Scott合作的新作品《Deserve》，也成為當時iTunes美國總榜第一名，成為首位登頂美國iTunes總榜的華人歌手。

大陸知名男星吳亦凡，受邀出席紐約大都會博物館慈善晚宴（met ball）。（圖/中央社）

憑藉著努力與高知名度，吳亦凡更在今年登上超級盃，成為首位在超級盃表演的華人；同時獲邀參加2018年洛杉磯「全明星週末名人賽」，並成為首位連續三年獲邀參加的華人明星，將於2月17日聯手傳奇球星麥格雷迪（Tracy McGrady），代表「湖人隊」對抗保羅·皮爾斯（Paul Pierce）領銜的「快艇隊」。

大陸男星吳亦凡與Burberry ​​​​合作拍攝服裝廣告。（圖/吳亦凡微博）

吳亦凡在南韓出道，是男子偶像團體EXO-M的六人分隊成員之一，與鹿唅、張藝興和黃子韜同隊，不僅拿下眾多獎項，也掀起兩岸三地一陣旋風。但吳亦凡於2014年提出訴訟，並於2016年和SM公司解除合約，退團返回中國大陸發展。本就知名度甚高的他，從電影開始切入，以年度新人的身份登上了《時尚先生》2014年12月封面，並成為上海杜莎夫人蠟像館的第一位90後明星。

(中時電子報)