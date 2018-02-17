觀察一年來北市民調 網曝柯文哲隱憂

2018年02月17日 10:00 中時電子報 謝雅柔

縣市長選戰腳步近，農曆年後藍綠兩黨各縣市提名人選都要陸續出爐，民進黨在台北市這一戰到底會不會跟柯文哲繼續合作？國民黨又將派誰應戰？有網友分析近日民調後指出，柯的支持度雖穩定，但國民黨的支持度上升。該網友分析出兩大點，並表示柯目前看來是會贏個15萬票，但還是能發現一些隱憂。

日前有民調顯示，若是表態參選的民進黨立委姚文智、國民黨的丁守中以及柯文哲，柯有望以4成得票率勝出，姚文智只有接近14%。若將姚文智換成日前有意參選的前副總統呂秀蓮，得票率只剩下12%。即便綠營派出陳菊，雖有機會吸走柯文哲部分選票，綠營也只能拿到2成票數。

有名網友在PTT發文指出，翻了各家近一年的北市民調，現在雖然柯文哲的支持度穩定，但國民黨的支持度上升不少，丁的支持度從去年8月到現在升了6-7%。他說由此可知，一、台北還是有不少隱性藍選民。二、民進黨基層在這幾次的民調中表態支持丁守中的比例明顯上升。

該網友說雖然不知道這是否會確實反應在投票行為，但柯文哲吃到國民黨支持者的比例已穩定在27-30%之間，在這半年多以來持續更多親中言論看來邊際效益明顯遞減，反而多丟了兩成民進黨選票。他說雖然柯目前看來是會贏個15萬票，但仔細分析一下還是能發現一些隱憂。

對此，有網友回應「柯文哲怎麼打就是那樣啊 支持度就在那」、「因為他有在做事，有很努力的修正，理想和現實都互相妥協」、「不是民進黨有跑去支持丁 是柯被大環境拖累 泛綠版圖好萎縮」、「該損失的早見底了 柯P自己做好市政自然有新的人支持」。

不過也有網友回文稱，現在國民黨還沒決定提名，等於還沒開始打選戰。他說等到選戰正式開打，難道藍票都不會歸隊？只要來回差個5%，柯的優勢就完全不見了。「就算你覺得歸隊的比例不到5%這麼多，現在柯的領先頂多也只能算是險勝」。該網友說另一變數則是綠營官方還沒確定是否要跟柯分道揚鑣，許多綠票還是支持柯的，一旦DPP敲定要提名，這裡最少最少也會差個2-3%。「選戰不同階段的民調必須要考慮到當時的狀況，現在這個數字看起來，柯會選得很辛苦」。

(中時電子報)