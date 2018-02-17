專訪／蟄伏10多年過這樣的日子 陳予新夢想不滅回來了！

2018年02月17日 12:00 中時電子報 吳品瑤

15歲即出道、有「小李玟」美稱的實力派歌手陳予新，在歌壇起步燦爛但不順遂，多次轉換經紀公司，大學畢業後孤身一人在台灣發展的她，雖然有家人全心的支持，但不願意接受實質幫助的她，曾一度邊自主在排練場累積跳舞實力， 一邊在牛排館端盤子打工應付生活，而2017年陳予新終於有了新經紀公司，過去這一年她發行新單曲〈無痛分手〉，也算為全面回歸「試水溫」，新的一年，予新跟公司細細安排了好多新計畫，內容之豐富，讓人不禁讚嘆她真的長大了，而且一直都是準備好的！

陳予新坦言自己不是沒想過放棄，反倒是哭過、想逃，但又因為機運和勇氣，再度踏上追夢之路。(陳予新提供)

被問到如何夢想不滅、撐過這10多年起起伏伏又驚險的演藝路，陳予新如今已能但平靜地說其實自己不是從沒想過放棄，只是上天對她真的有很多幸運的安排，她不是一直hold住，當她生活頓失目標，眼看朋友不是散居各國就是忙著各自過活，而沒有辦法陪伴她，她每每哭倒、想逃，但機會之門總很巧地打開，陳予新得以繼續追夢，真的有那麼點「上天美好安排」的味道，也多虧她醒悟「機會是自己找的」，才能堅持到現在。

去年推出過2支單曲的陳予新，新的一年，真的是火力全開，她透露預計6月將發表全新個人專輯，同時帶著新作品，參加台灣中天電視與中國大陸電視台合作的全新選秀節目，新年的第一個願望，就是為現在的自己，好好拚一張新專輯，至於曲風，一直有在做歌唱與肢體訓練的她，不排斥任何嘗試，表示時下主流的唱跳舞曲跟向來擅長的慢歌是勢必會挑戰的，但最希望的，是唱出「有記憶點的好歌」。

陳予新今年暑假有個大計畫，將跟日本地下樂團合作，前進東瀛。(陳予新提供)

同時，2018年的陳予新有個未曾公布過的跨國大計畫，早在去年2月，日本音樂界找上她，經過日文歌曲試唱及長時間的觀察，日方安排她與知名地下樂團合作，在今年7、8月合作推出新歌，特地配合她的歌聲，修改了歌曲的走向，將挑戰搖滾風的全日文歌曲，進軍東瀛，屆時台日兩地跑是必然的，而陳予新也沒忘記開發個人潛能，她還跨足舞台劇領域，參加音樂劇甄選，希望有機會挑戰沒嘗試過的演出舞台。

問陳予新這次全面回歸，是否想顛覆過去大家對她少女時期的印象？予新表示其實很感謝大家喜歡那時期的自己，那是人生中相當美好的部分，她不打算顛覆捨棄，但這次回來，倒是很想告訴大家她長大了，如今的陳予新，是於表演深度、廣度上，可以做到更多的藝人，另外，正準備新作品的她，為自己許了個願望，從沒開過演唱會的她，若能有機會開唱，那就太好了！

(中時電子報)