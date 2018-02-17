狗年居家、辦公室風水布置求好運 曼樺老師解析9方位

狗年居家、辦公室風水布置求好運，曼樺老師解析9方位。（中時資料照）

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中時電子報
戊戌狗年 九宮飛星吉凶圖（圖/翻攝自《曼樺戊戌狗2018年運程》一書）

迎接戊戌金狗年，大家都希望能讓轉運，辦公室風水關係著財運、工作運與貴人運、居家環境風水擺設得宜，也有助於整體家運的提昇。紅遍兩岸四地的命理老師，曼樺老師為大家指點迷津，要如何利用簡單的辦公室、居家風水擺設，提升你的財運及好人緣！

東南方（正財、偏財位）

首先，命理專家曼樺老師在《曼樺戊戌狗2018年運程》指出，戊戌狗年「東南方」位置大利財運，最適合擺放一財寶盆、黃色水晶、金豬、貔貅，可以在財寶盆的下方置放寫上自己名字與生辰，以及所想賺錢的願望，催旺財星動力。居家客廳或是臥室東南方適合擺放紅色、紫色抱枕、暖燈、花卉等布置。特別注意此方位不宜同時見水和木，如水生植物，或魚缸中有水草等。

西北方（人緣桃花位）

居家，辦公室的西北方可以擺放金色三角蟾蜍，金色貔貅或是銀行發行的金幣(六枚)，達到金水相生，增化吉氣之效。夫妻感情增溫，或是單身者想要招來善緣桃花，可在西北方擺百合鮮花瓶，或是粉星七星球陣。

西南方（事業，驛馬位）（流年歲破位）

居家辦公室等正好位於西南方者，可於門口放置一張棕色（咖啡色）地毯輔助催旺財運。另外想要有更多的偏財運，也可放置一匹三彩陶馬，催發動力，象徵官運穩定，貴人暗助。但此方位應避免擺金屬物件，引起意外的傷害，尤其是利刃，玻璃等製品。

正南方（文昌，貴人位）

居家，辦公室的南方建議布局文昌塔，或是擺放插進四隻毛筆的筆筒於此，提升考試運與事業順利。大門可以選用深灰色，黑色地毯來輔助流年貴人運。上班族辦公桌的南方位置，可將每天要喝的水擺放在此處，喝水，拿水的動作可無形中達到風水順利，貴人來助的催發效力。

中宮（人源貴人位）（流年太歲位）

居家，辦公室的中宮位置，可以用淡淡的西瓜紅色來調和，但不能用過旺的大紅色。可擺放黃、白水晶化煞過多火氣，平衡吉氣，有利家中及辦公室氣廠和諧。

正東方（破財位，口舌是非位）

居家，辦公室今年如果剛好位在東方位置，建議可以擺放黑曜岩葫蘆，或是黑玉金剛杵化解口舌是非災煞。也可以放置一杯水或是淨水器，方便化解情緒煩悶而造成的口舌是非。牆面都適合金色「福」字擺飾，或是金色蝙蝠圖騰掛飾來化解煞氣。

東北方（小人爭執位）

今年居家，辦公室大門如果剛好位於東北方位置，可用紅色、棗紅色系的地毯來輔助化解流年凶氣；辦公室東北方位置，避免刺激三碧祿存凶星，忌放綠色植物或五行為木的物品，也不可養魚。

北方（五黃煞位）

今年居家，辦公室大門如果剛好位於北方位置，可於門口放置灰色或是黑色地毯輔助化解煞氣，千萬別擺上紅色「歡迎光臨」字樣的地毯，招來凶氣！北方牆面可以掛上五帝錢（清朝五大皇帝，順治、康熙、庸正、乾隆、嘉慶銅錢串成，開光後能穩住氣場，阻擋煞氣）來化解。

西方（病符位）

今年居家，辦公室大門位置，剛好在西方者，建議可放上金黃色的琉璃雕件，或白水晶球，金色的蘋果擺飾來求五行順利，招新生之氣，人際和諧。牆面掛上五帝錢阻擋煞氣。

(中時電子報)

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