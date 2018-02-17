年菜加熱再吃安全嗎？ 專家給的答案好壞都有

年夜飯必備的魚肉料理，依例會被留當剩菜求吉利。（新華社）

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中時電子報
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吃完除夕的豐盛年夜飯後，家家戶戶很快就面臨吃食過剩的壓力，甭說為求年年有餘得留下魚肉，長年菜恐也燉煮一大鍋，更別提那些應景的年糕發糕，家裡冰箱早就塞爆了。到底這些剩飯剩菜該怎麼處理，惜食又能吃得健康，著實得好好思量。專家說，有些剩食加熱更有益健康，雞肉等料理就得做好保存及加熱動作，米飯則需特別留意中毒的問題。

關於食物加熱問題，BBC中文網報導，《請相信我，我是醫生》節目做過一檔專題，發現像是米、麵等澱粉類食物，在加熱過後血糖上升較慢，胰島素分泌也較穩定。

但更多時候，人們得面對剩食造成中毒的隱憂。每年在英國，大約都有一百萬人食物中毒，其中一半是因為吃了自己在家做的飯，每年大約有一百人主要是老人和孩子，因嚴重食物中毒喪命。

英國食品標凖署認為，存在潛在危險的剩飯剩菜包括：熟肉或者含肉的熟食：比如燉鍋、咖喱、肉餅；包括奶油或者牛奶在內的調味湯汁；海鮮：也包括海鮮餅、魚丸、魚湯以及含有海鮮成分的調味湯汁；白米飯和意麵；含雞蛋、豆類、堅果或者其它富含蛋白質的食品，必須小心對待。以下是處理剩食的三項原則。

第一，剩飯剩菜必須妥善保存

保存好，意思是溫度越低越好。但是，必須注意的是，剩飯剩菜必須要在晾涼後放入冰箱。如果把熱菜放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣，你的冰箱其實就成細菌滋生的溫牀了。

第二：剩飯剩菜必須熱透再吃（超過攝氏60度）

英國食品標凖署建議只能熱一次，但BBC的節目發現，只要方法得當，多熱幾次也是沒有問題的，不過味道和口感可能會受影響。

但是，必須注意遵守加熱的規則：一定要全面、徹底加熱。若選用微波爐熱剩菜剩飯，會有受熱不一的問題，必須好好攪拌一下，然後繼續加熱，直到所有的地方都熱透為止！

第三：剩米飯必須特別小心

米飯可能會被一種叫做蠟狀芽孢桿菌的細菌「污染」。這種細菌可以通過加熱被殺死，但是有時候，它會滋生出孢子，不僅有毒，而且非常耐熱。

不能把米飯通宵擺在常溫的廚房裏。煮好了的米飯應該盡快致冷、並盡快放入低溫的地方。專家說，最好是在一小時以內。否則，你就是「在玩一場危險的俄羅斯輪盤賭」了。

(中時電子報)

文章來源：年夜飯後良心推薦：剩飯剩菜熱了吃安全嗎？

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