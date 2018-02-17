《紡綞蟲》柴本幸看潘亦如300％戲魂 感動噴淚

2018年02月17日 04:15 時報周刊 溫博鈞

潘亦如（左）到拍攝現場為柴本幸探班。（取材自潘亦如臉書）

影集《紡綞蟲的記憶》邀請了金子昇與柴本幸兩位日本演員與台灣演員們飆戲，當中與柴本幸私交甚密的潘亦如全力投入的演出讓柴本幸看到不禁飆淚。潘亦如說：「真的是豁出去了！」

日本演員柴本幸和潘亦如《紡》劇都為塑造角色同樣用盡全力做足功課，也同樣為揣摩角色投入極大心力，合作中漸漸發現彼此許多相似之處，惺惺相惜的兩人友誼也越來越深厚。

潘亦如的角色周旋在兩個身分與特質完全不同的男人之間而為情感抉擇煩惱。她說，決定穩定或冒險的感情常是人們的難題。問現在的她會怎麼選擇？她笑說去年的她可能傾向冒險，但現在她傾向穩定的情感；她說：「人在不同階段，做出的選擇也跟著改變。」

劇中她與飾演曾為搖滾歌手的民宿老闆李明哲多年後重逢的吻戲，導演要她吻到哭，而她以女強人角色設想：「哭了就輸了！」強忍淚水整整親了兩分多鐘後才淚崩。潘亦如說：「真是用生命在演，300%的靈魂都赤裸地釋放出去了！」

曾主演NHK大河劇、演技備受肯定的柴本幸看了潘亦如用盡全力的表演後不禁掉淚，柴本說：「這是我第一次看到演員用心演出而感動掉淚。」讓潘亦如覺得：「豁出去的沒白費！」

(時報周刊)