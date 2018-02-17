初二回娘家！氣溫略降！北部、東部短暫雨、中南部空品差

2018年02月17日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咚咚鏘過新年！今天是大年初二（2月17日），在民間習俗來說出嫁女兒是回娘家的好日子！從昨晚起，東北季風增強，氣溫略降，今天北部、東北部天氣稍轉涼也會有短暫雨。此外，氣象局今早針對18縣市發布陸上強風特報，另今天受東北季風夾帶境外污染物影響，中南部、金馬空氣品質不佳，請注意。

受東北季風增強影響，氣象局今（17日）早針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

初二外出帶把傘！今日東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼；台灣東半部地區有局部短暫雨，今日上午北部地區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣溫方面，今天北部、東北部氣溫比昨天略降3～4度！北部地區白天溫度15到22度、中部約15~25度。南部大致為多雲到晴，高溫上看28度，東部白天氣溫約17到24度。

受強烈東北風影響，氣象局今早針對全台18縣市發布陸上強風特報，另台灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；台灣附近其他各海面平均風力6至7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。今下午起台灣北部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，今天馬祖、金門受東北季風夾帶境外污染物影響，為「橘色提醒」（對敏感族群不健康）至「紅色警示」（對所有族群不健康）等級；中部及雲嘉南空品區內陸靠山地區大氣擴散條件仍不佳為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)