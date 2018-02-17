新春賞櫻、嘗「貢寮鮑」！「魔鬼洗衣板」在台灣？

2018年02月17日 05:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶狗年！闔家團聚出遊的日子非屬過年連續假期！有決定上哪走走了嗎？新北市農業局推薦您來新北北海岸、東北角泡好湯，品好味！福隆火車站附近的馬崗漁港擁有恬靜淳樸之美、遼闊大海，徐徐海風吹拂及聆聽浪花拍打岸邊的聲音！「魔鬼洗衣板」賞絕景！北海岸各式各樣的鐵馬及健行的泡湯之旅，盡情享受台灣山海好「春光」，再到當地餐廳品嚐鮮味「貢寮鮑」料理，讓您在新的一年，新春「鮑」喜好兆頭！

漁人碼頭夕照。（新北市漁業處提供）

行程一：春遊淡水山河美景，玩櫻賞蓮浴夕陽

6天的假期已去兩日，跨過除夕及大年初一不好好犒賞自己說不過去！離新北市中心最近，交通也最方便的淡水老街及漁港，絕對是年後出遊好去處，建議民眾可以早上先搭乘捷運或開車至淡水捷運站，車輛停放於淡水捷運站周遭停車場後，轉搭公車875、876、877路線公車往北新莊路線前往淡水天元宮及楓樹湖，天元宮前粉嫩吉野櫻與楓樹湖孤傲的木蓮花構成春天的顏色；下山後，就到老街逛逛，走走古蹟園區，一路散步到漁人碼頭沐浴在「淡水夕照」美景，晚上在木棧道眺望八里左岸的燈火，收拾心情再漫步回到老街或搭乘公車回到捷運站，就是一個Perfect假日！

馬崗漁村悠閒Q貓散步著。（新北市漁業處提供）

行程二：車滾貢寮食學玩買，食鮮學海觀海潮

新北市幅員廣闊，擁有背山面海的秀麗景緻，在這一年一度的春節長假，推薦大家前來東北角海岸，或騎鐵馬，或健行，倘佯在山與海的遼闊中，沿路還可以觀賞漁港及漁村風貌，再到餐廳吃在地漁特產品冬季限定貢寮鮑，別有一番風味。

暢遊東北角特色景點後，也歡迎大家到當地餐廳品嚐在地尚青的漁特產，尤其推薦新北市貢寮區獲得安心標章認證的「貢寮鮑」，於潮間帶天然養殖，鮮甜肥美，經水產品抽驗檢測結果全數合格，讓您可安心享用。新北市政府農業局在此推薦在地5家使用貢寮鮑的餐廳(黑白毛小吃、嘉邑海鮮小館、龍蝦大王、新港海鮮、富士海鮮餐廳)，讓您的春節走春行程不僅可賞美麗景色，更可安心享用美食！

淡水天元宮三色櫻與天壇。（新北市景觀處提供）

水玩櫻賞蓮浴夕陽專線：

搭乘捷運或駕車前往淡水捷運站（小型車可置放於淡水捷運站下停車場）→公車站（淡水捷運站前）轉搭公車875、876、877路線→往北新莊並於天元宮站下車（天元宮賞櫻專車尚未公布）→依賞櫻路線前往天元宮（不要打擾宮人靜修喔！）→沿北新路三段步行約10-15分鐘(約2站牌)至淡水楓樹湖金花石蒜園區入口上山（楓樹湖專車尚未公布）→上山步行約15-20分鐘抵達楓樹湖→依路線上山健行（建議來回1小時）→搭乘公車回淡水捷運站→淡水金色水岸（老街）→漁人碼頭→淡水捷運站→返家

「貢寮鮑」怎麼料理最好吃呢？達人說，炙燒簡單又美味！（新北市漁業處提供）

貢寮走春三大旅遊路線：

單車鐵馬自由行：

福隆火車站→騎乘單車遊草嶺隧道(沿隧道折返約1.5小時，沿環狀線全程約3小時)→貢寮地區餐廳享用美食。

悠遊走春健行去：

貢寮火車站→草嶺古道健行踏青(全程約3小時)→貢寮地區餐廳享用美食。

春節祈福養生行：

福隆火車站→靈鷲山無生道場眺覽海岸風光(約1小時)→貢寮地區餐廳享用美食。

(中時電子報)