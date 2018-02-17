鄭麗君傳藝走春送小燈籠！為台灣文化藝術工作者祈福

2018年02月17日 06:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化部長走春為台灣文化藝術工作者祈福！農曆新年傳統習俗，民眾會在大年初一出外走春並至廟裡拜拜，以祈求平安。文化部長鄭麗君於2月16日（初一）上午前往國立傳統藝術中心，到主祀文昌帝君並陪祀有戲曲神及工藝神的文昌祠參拜，為臺灣所有的文化藝術工作者祝禱祈福，並向民眾拜年。

另配合園區春節「傳藝燈籠節」活動，部長於現場親自發放100個紅色小燈籠給遊客，之後向園區內各店家拜年，祝賀大家大吉大利、大發利市，同時觀賞開臺戲「跳加官」儀式，與遊客一同感受台灣傳統年節氛圍。

文化部鄭麗君部長向商家拜年。（文化部提供）

鄭麗君部長表示，傳統藝術是台灣文化的根，宜蘭傳藝園區做為無形文化資產政策實踐與推廣的場域，致力保存與重現傳統表演藝術、工藝、建築與民俗等文化內涵，將臺灣傳統藝術與文化的各個面向，以現地展示、動態及體驗的方式，體現台灣常民文化美學，並營造出以「人」為主、富涵生命力的文化觀光生態。

文化部長鄭麗君至傳藝中心文昌祠參拜祈福。（文化部提供）

文化部今年特別編列經費啟動「台灣傳統劇團開枝散葉」以及「重要傳統藝術保存者(團體)接班人傳習演出及工藝示範推廣」的四年計畫，由傳藝中心、文化資產局及臺灣工藝研究發展中心進行策略串聯及整合資源，建立良好的傳承、培育與保存機制，延續傳統工藝及表演藝術者最重要的技藝核心與打造優良的展演平臺。

鄭部長並期許傳藝中心堅持傳統藝術保存與人才薪傳的核心價值，鏈結宜蘭的傳藝園區、臺北的臺灣戲曲中心與修建中的高雄傳藝園區，營造傳統藝術永續發展的環境，讓民眾能親近並認識臺灣珍貴的傳統藝術資產。因此部長特別選在大年初一前往宜蘭傳藝園區，參與園區應景的春節特別活動，參觀園區民俗及工藝手作，體驗有趣的傳統技藝與內涵。

鄭麗君部長除在大年初一前往傳藝中心走春祈福，祈願新的一年平安順興外，也提醒民眾文化部多數附屬機關春節期間服務不打烊，安排多項展覽、藝文體驗活動，歡迎全國民眾到各場館文化走春，進行一趟新春文化巡禮。

(中時電子報)