「通俄門」大收網 起訴13名俄國公民 白宮：川普總統已聽取簡報

2018年02月17日 07:16 中時 江靜玲

負責調查美國2016年總統大選川普競選團隊涉嫌通俄案的特別檢察官穆勒，今天以干擾美國2016年大選為由，大動作的一口氣起訴13名俄羅斯公民和3個俄羅斯機構。白宮表示，川普總統已聽取起訴相關簡報。

根據起告書，俄羅斯干擾美國大選行動始於2014年；俄羅斯陰謀者利用社交媒體介和其他平台在美國國內製造不和，企圖瓦解公眾對民主的信心。

起訴書中說，從2014 年開始，一個從俄國聖彼得堡操控的影子機構「互聯網研究局」在背後操盤，通過臉書和其他社交平台散布分化訊息，一直持續到2016年總統大選。起訴書中控告被告者以假冒或假造的美國人身分買競選廣告，內容詆毀民主黨候選人希拉蕊柯林頓，支持共和黨候選人川普。

調查發現，在大選前數月，被告者以每月125萬的預算，在臉書、推特等社交平台登廣告。

美國司法部副部長羅森斯坦在起訴簡報會上坦承，美國對此陰謀毫無所悉，此一起訴提醒大家，互聯網上真假難辨；司法部將繼續與其他執法、情報機構以及國會合作，捍衛美國不再受此類陰謀影響。

川普總統對「通俄門」調查向來予以否認，並再三強調自己與俄羅斯沒有勾結，稱有關俄國干預美國2016大選的故事是「獵巫行動」。

白宮在司法部宣布起訴後表示，川普總統再三質疑俄羅斯干預選舉之說，並已聽取這起起訴書的相關簡報。

這是穆勒接手調查「通俄門」案以來第二波起訴行動。去年10月川普前競選總幹事馬納福和川普助選幕僚蓋茲以陰謀對美不利、洗錢、作假證等罪名遭起訴並自動投案。美國有線電視網(CNN)今天則獨家報導指出，蓋茲已有意認罪，以做為減輕刑罰交換，此舉可能不利於川普總統。

值此同時，前白宮策士巴農16日亦前往眾議院情報委員會作證，但巴農拒絕回答絕大部分問題，令眾議員們備感挫折。不過，已遭穆勒檢調團隊約談數次的巴農，據悉回答了穆勒許多問題。至於川普總統本人對於是否願意接受穆勒詢問則出爾反爾，再三變更，迄今無定論。

(中時)