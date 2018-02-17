影》「歐巴總統」發春聯人氣旺 網喊：從不後悔投票給馬英九！

2018年02月17日 06:46 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

馬英九發了春聯半小時還是有民眾沒拿到，馬英九把剩下的春聯丟到人群中，許多民眾爭相把手伸出來希望接到。（資料照片，陳君瑋攝）

馬前總統到台北松山慈祐宮祈福，大受民眾歡迎。（影片取自徐巧芯臉書）

前總統馬英九大年初一到台北的宮廟祈福、發春聯，民眾搶握手，在龍山寺幾乎快引起「暴動」，到了行天宮，甚至還有熱情粉絲突襲，搶著和馬英九玩自拍。馬英九辦公室發言人徐巧芯在臉書直指，馬前總統人氣回溫，不需「膨風」，因為畫面會說話！

徐巧芯說，初一一早開始，她和國民黨發言人鍾沛君陪馬前總統到各大廟宇祈福，無論是行天宮、龍山寺、奉天宮、慈惠堂、慈祐宮，都是滿滿的人潮，民眾掛著滿臉笑意，迫不及待地和馬前總統握手、相互拜年。

徐巧芯指出，近日經常有媒體寫「馬英九前總統人氣回溫」，或許許多人仍半信半疑。馬英九人氣是旺還是不旺？其實不需要「膨風」，因為畫面會說話。她不禁說，民進黨執政以後經過比較發現馬英九的好，公道不見得總是在當下來，但總會來！

網友說：「從來沒有後悔曾經投票給他當總統。」「馬復活惹~」「我也跟馬總統握兩次手，感覺很開心，耶！」「這就是我欣賞的馬前總統。」「人純心善，老天終究會還他公道。」「加油！我支持你，國民黨有你真好！」「請問馬總統會到中部來嗎？」

(中時電子報)